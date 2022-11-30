Крупнейшая забастовка в США испортит стране Рождество: из-за Байдена вся Америка рискует "встать"

Профсоюзы вошли в клинч с компаниями по вопросу повышения зарплат Фото: REUTERS

Всего пару месяцев назад американским властям удалось найти компромисс с профсоюзами железнодорожников и предотвратить забастовку, которая, без преувеличений, парализовала бы экономику США. Но расслабились, как выяснилось, рано. Четыре профсоюза из двенадцати, пошедших было на мировую, отозвали свое решение и снова готовы вести пролетариев на борьбу за свои права, а остальные заявили, что готовы их поддержать.

Срок, за который пока еще можно урегулировать конфликт, крайне мал - до 9 декабря, сообщает Yahoo News. Что будет, если этого не удастся сделать, выглядит как кошмар. Хотя речь идет о профсоюзах грузовых железнодорожных компаний, эксперты уверяют: мало не покажется. В случае забастовки остановятся примерно 7 тысяч поездов в день. Они перевозят 40 процентов грузов страны, в том числе товары первой необходимости, продовольствие, удобрения. По железной дороге доставляют три четверти новых автомобилей, 70 процентов угля. Пострадают и пассажирские перевозки, потому что они осуществляются по тем же путям, что и грузовые.

Сбой поставок обрушит все логистические цепочки, в итоге ущерб от одного дня простоя железнодорожников составит 2 миллиарда долларов. Если забастовка продержится несколько дней, предупреждают банковские аналитики, ущерб будет огромен, но если она продлится дольше, то последствия могут быть для экономики катастрофичными.

Напомним, что нынешняя угроза благополучию страны возникла из-за того, что железнодорожники недовольны условиями трудовых контрактов, требуя дополнительный день отпуска по личным обстоятельствам, в том числе по болезни, и повышения зарплаты. Президент Байден в сентябре пообещал пойти на сделку с профсоюзами железнодорожников. Но за прошедшие два месяца, должно быть, профсоюзные боссы решили, что могут продешевить. Действительно, выгода США от наступающей в Европе экономической разрухи из-за событий на Украине всем очевидна, грех не воспользоваться и не попытаться «отжать» больше уже обещанного.

Байден, заявив, что уважает голос несогласных профсоюзников, уже призвал конгресс найти политическое решение. Среди них возможен и законодательный запрет на забастовку. Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей, в которой у демократов до января сохраняется большинство, пообещала, что проект решения будет подготовлен к пятнице. Но для того, чтобы решение было одобрено сенатом, потребуется 60 голосов, то есть нужна поддержка по крайней мере десяти республиканцев. А после недавних выборов они еще менее готовы сотрудничать с администрацией демократов, чем раньше.

Не стоит воспринимать вспышку страстей по возможной забастовке железнодорожников как признак «неизбежного краха американского империализма», он свое еще поживет. Но как серьезный признак глубокого кризиса, угрожающего пока еще самой мощной экономике мира, вполне. Вот как бывает: только, казалось бы, США «объегорили» Европу со своими «антиинфляционными мерами», которые бьют по конкурентам из Старого Света, а тут шило вылезло из собственного кармана… Одно радует - тема пролетариев-железнодорожников в кои-то веки перебивает за океаном доминирующую тематику ЛГБТ.