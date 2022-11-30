Секс способствует выработке гормонов счастья – эндорфинов. Фото: Shutterstock

Международный день секса 30 ноября, рассказываем историю праздника:

Оказывается в этот день в Амстердаме проходят массовые гуляния, раздают брошюры о пользе секса и бесплатные презервативы. А вечером устраивают массовый запуск надутых презервативов (бесплатные же, можно!). ЮНЕСКО так понравилось это веселое непотребство, что решили объявить этот день неофициальным всемирным праздником секса. С тех пор и повелось — 30 ноября в разных странах проходят веселые шествия, раздают брошюры и листовки не только о пользе секса, но и о безопасности.

Праздник проходит под лозунгом «Экспериментируй!». Но это не про массовые извращения, а именно о семейных ценностях: поговорите с партнером о своих тайных желаниях, попробуйте что-то новое. А то и просто расслабьтесь вдвоем в ванной и сладко пообнимайтесь. В общем, День секса — это про радость и узнавание нового. Но безопасно!

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А почему иногда совсем не хочется?

Все мы знаем, что занятие сексом способствует выработке гормонов счастья – эндорфинов. И в целом весьма полезно для работы сердца, даже иммунитет поднимает. Считайте, что провели время в спортзале.

Любознательные ученые как-то подсчитали (интересно, как?), что во время занятий любовью активируется более 500 мускулов. А полчаса активного секса позволяют сжечь около 200 калорий. Только вот по статистике средний половой акт длится от 3 до 7 минут. Так что на похудательную функцию можно особенно не рассчитывать. Но все же секс по взаимному влечению это отличная оздоровительная процедура!

Но как быть, если не хочется?.. Доктор, со мной что-то явно не так?

- Я бы не стал так резко рубить сплеча, потому что сексуально влечение может быть не проявлено в силу каких-то заболеваний, - говорит Артем Толоконин, врач психотерапевт-сексолог, к.м. - Если брать взрослого человека от 20 до 60 лет, то в случае, если влечение не просыпается в течение двух месяцев, это говорит о проблемах с физическим или психическим здоровьем. Это называется относительной сексуальной дисфункции.

Ученые подсчитали , что во время занятий любовью активируется более 500 мускулов. Фото: Shutterstock

Например, секса не хочется после тяжелой болезни с высокой температурой, того же ковида, ОРВИ. Тогда силы остаются только на восстановление. Но это временное явление и понятно с чем связано отсутствие секса. В этом случае, все пройдет само по себе.

Но если желания и самого процесса нет в течение года, то это уже абсолютная дисфункция и серьезная проблема. Всем тем, кто в течение двух и более месяцев не вступают в половую жизнь, необходимо обратиться к врачу, потому что ситуация будет затягиваться. А если влечения не будет больше года, то исправить эту ситуацию будет гораздо сложнее.

Почему же иногда не хочется:

* В первую очередь — это какие-то глубинные страхи, комплексы.

* Второе — это депрессия. Отсутствие влечения — один из ее явных признаков. К сожалению, если речь идет о серьезном расстройстве или глубокой депрессии, то занятия сексом никак не улучшат ситуацию, а лишь на время дадут легкий позитивный импульс. При депрессии человек на химическом уровне не способен испытать радость.

«Вообще, если говорить о животных инстинктах, то больные животные, как правило, не размножаются, - поясняет Артем Толоконин. - Наиболее сильная, репродуктивно зрелая особь, по законам биологии, с большей долей вероятности будет размножаться, нежели слабая. Ну и самка всегда выбирает сильного партнера с лучшей генетикой. У человека примерно всё тоже самое».

Кстати, доктор Мясников рассказал, почему после 40 лет секс может ухудшаться. И почему не стоит сильно переживать по этому поводу.