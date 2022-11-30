Вместили бы небольшой город: как выглядят крупнейшие круизные лайнеры и грозит ли им судьба "Титаника"

Сейчас на верфях достраивается крупнейший в мире лайнер «Икона Морей», которая должна будет поразить мир своими размерами. Фото: СОЦСЕТИ

«На теплоходе музыка играет...» пелось в одной популярной песне прошлых лет. А на современных круизных лайнерах есть место не только для караоке с магнитофоном, но еще и множеству других развлечений, включая масштабные театральные шоу и настоящие аквапарки. Сейчас на верфях достраивается крупнейший в мире лайнер «Икона Морей», которая должна будет поразить мир своими размерами. KP.RU узнал, как отдыхают любители «бороздить просторы мирового океана».

ГОРОД НА ВОДЕ

«Икона Морей», которую планируют спустить на воду в 2024 году, должна стать настоящим шедевром кораблестроения, судя по рекламному ролику, который был опубликован верфью.

Чего только нет на корабле: аквапарки, сады, рестораны, бары, концертные залы. Есть даже стена для занятия скалолазанием и площадка для серфинга с искусственными волнами. «Жемчужиной» лайнера будет парк развлечений «Остров Ужаса» с водными горками самой высокой шестой категории. Всего на «Иконе Морей» будет 7 бассейнов и 6 комплексов с водными развлечениями. С учетом того, что максимальная вместительность судна составляет 7600 гостей, места хватит всем.

Для пассажиров разработаны каюты на любой вкус и кошелек на 20 палубах. Тут и семейные номера, и «романтические» комнаты с панорамным видом на море. Сама внутренняя территория разделена на 8 различным тематических зон, которые подойдут и тусовщикам и любителям спокойного отдыха.

«Икона Морей», которую планируют спустить на воду в 2024 году, должна стать настоящим шедевром кораблестроения, судя по рекламному ролику, который был опубликован верфью. Фото: СОЦСЕТИ

Когда лайнер достроят, он станет самым большим круизным судном в мире. Но «Икона Морей» будет не единственным рекордсменом, ведь в компании хотят построить еще два лайнера в 2025 и 2026 годах по тому же проекту, но их название пока не известно.

«Чудо Морей» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МОРСКИЕ РЕКОРДСМЕНЫ

Пока что рекордсменами по размерам считаются пять лайнеров класса «Оазис» водоизмещением около 220 тысяч тонн, построенные той же компанией «Royal Caribbean International»: «Чудо Морей» (2022), «Симфония Морей» (2018), «Гармония морей» (2016), «Оазис Морей» (2009) и «Очарование Морей» (2010). Постройка этих произведений искусства обошлась в огромные средства — каждый экземпляр стоил около полутора миллиардов долларов.

Размеры «Оазисов» поражают — длина 360 метров, а высота почти достигает размеров 25-этажного дома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размеры «Оазисов» поражают — длина 360 метров, а высота почти достигает размеров 25-этажного дома. С набором развлечений тоже полный порядок. Хочешь, смотри представления в театре, хочешь — играй в казино. А если тянет на экстремальные приключения, то всегда можно пойти и броситься вниз головой с «тарзанки» или покататься на коньках.

«Royal Caribbean International» считается одной из крупнейшей компанией по организации морских круизов в мире. Расположенная в США, эта корпорация владеет 42 судами, которые бороздят «просторы мирового океана». Примечательно, что, начиная с 1991 года, названия всех судов компании заканчиваются на слово «Морей».

«Royal Caribbean International» считается одной из крупнейшей компанией по организации морских круизов в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЛАВУЧИЙ ОТЕЛЬ

Следующим после этой «великолепной пятерки» «Оазисов» идет судно «MSC World Europa», водоизмещением 215 тысяч тонн, принадлежащее перевозчику «MSC Cruises». Как и во всех предыдущих случаях на борту гостей ждет огромное количество развлечений, включая огромный аквапарк. В этом случае, правда, кораблестроители решили создать более «зеленый» вариант судна и поставили двигатель, работающий на сжиженном природном газе (СПГ). Пока еще судно ни разу не выходило в море на круиз, а первых гостей оно примет 9 декабря в столице Катара. Пока «MSC World Europa» пришвартован рядом с Дохой и служит в качестве отеля для гостей чемпионата миро по футболу.

Следующим после этой «великолепной пятерки» «Оазисов» идет судно «MSC World Europa», водоизмещением 215 тысяч тонн, принадлежащее перевозчику «MSC Cruises». Фото: EAST NEWS

Ну а на 6 и 7 местах расположились принадлежащие «Costa Crociere» два лайнера по 185 тысяч тонн каждый - «Коста Смеральда» и «Коста Тоскана». Эти красавцы также работают на СПГ, ну а набор развлечений такой же, как и у их более крупных «коллег».

Вообще же сейчас некоторые владельцы лайнеров предлагают не арендовать каюты на время путешествия, а прикупить себе «квартирку» на борту, чтобы потом с комфортом перемещаться в собственном «доме» по всему миру. (https://aboardtheworld.com/residences/, https://blueworldvoyages.com/owners-residences/) В принципе, неплохой вариант путешествия для пенсионеров – живешь себе на борту и ездишь одновременно по всему свету. Правда цены кусаются – от $940 тысяч (57 млн рублей), так что позволить себе такую роскошь могут только богачи.

Эти красавцы также работают на СПГ, ну а набор развлечений такой же, как и у их более крупных «коллег». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Круизы на подобных лайнерах начинаются от вполне демократичных $500 (около 30 тысяч рублей) за самое короткое путешествие в 5-6 дней до многотысячных сумм за месячные путешествия в люкс-номерах.

Могут ли современные лайнеры повторить судьбу «Титаника»?

Но не всегда путешествия по морю безопасны и безоблачны, ведь нередко путешествие на круизных лайнерах становятся последними в жизни пассажиров. смерти людей. Как посчитали исследователи Трэвис Хегги и Трейси Бартон-Хегги из Университета Боулинг Грин, с начала 2000 по конец 2019 года на борту этого типа судов по разным причинам скончалось 623 человека - 557 пассажиров и 66 членов экипажа.

Основная причина гибели людей, правда, не масштабные кораблекрушения, а банальные причины, не отличающиеся особенно от происшествий на суше - болезни, нарушение правил безопасности и суицида. Многие умирают во время экскурсий на суше — из-за ДТП или других травм. Несмотря на то, что корабль является излюбленным место действия в детективах, убийства на борту довольно редки.

Крупнейшим кораблекрушением туристического лайнера нашего времени считается гибель «Коста Конкордии», которая в 2012 году налетела на риф у побережья Италии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Непосредственно кораблекрушения, связанные с круизными лайнерами, сейчас чрезвычайно редки, а если и происходят, то число жертв минимально. Крупнейшим кораблекрушением туристического лайнера нашего времени считается гибель «Коста Конкордии», которая в 2012 году налетела на риф у побережья Италии. Тогда в результате аварии погибло 33 человека (один из погибших - водолаз, работавший на месте ЧП), что никак не идёт в сравнение с полутора тысячами жертв «Титаника».

Причины безопасности отдыха на лайнерах лежат на поверхности - системы безопасности на таком корабле оборудованы по последнему слову техники, а сами рейсы проходят вдалеке от тех мест, где потенциально могут ждать опасности.