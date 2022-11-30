Канадские ученые обнаружили двух неживых инопланетян, пролежавших в Сомали несколько веков

Кусочек метеорита с инопланетянами внутри.

Не просто внеземные неорганические вещества, а целые минералы, не встречавшиеся на нашей планете, обнаружили канадские исследователи из Университета Альберты (University of Alberta). Этих - в прямом смысле слова – инопланетян они отыскали в 70-граммовом кусочке 15-тонного метеорита Эль-Али (El Ali meteorite), подобранного в сентябре 2019 года году на территории Сомали в 15 километрах от города Эль-Али в провинции Хиран. Канадцы получили образец для анализа, который они и провели под руководством профессора Криса Херда (Chris Herd). Об открытии ученые сообщили в пресс-релизе университета.

Один внеземной минерал получил название Элалиит, указывающее на сам метеорит и на место его находки (Эль-Али), другой - стал Элкинстантонитом в честь планетолога Линди Элкинс-Тантон (Lindy Elkins-Tanton) – научного руководителя предстоящей миссии NASA к металлическому астероиду Психея. И сам метеорит из Самали почти железный – с примесями силикатных пород (Iron IAB complex meteorite).

Пришельцы находились на территории Сомали несколько веков. Метеорит упал давно, если верить местным легендам, циркулирующим среди нескольких поколений погонщиков верблюдов.

Ученые, естественно, планируют изучить Элалиит и Элкинстантонит, прикинут геологические условиях, в которых они образовались и попробуют представить с каких планет родом «пришельцы».

КСТАТИ

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