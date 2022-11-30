Зарплаты бюджетников поднимут уже в январе: Путин дал указ

У Владимира Путина выдался напряженный день. Он разом обсудил и развитие социалки в стране, и экологию, и зарплаты бюджетников. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

У Владимира Путина выдался напряженный день. Он разом обсудил и развитие социалки в стране, и экологию, и зарплаты бюджетников. Но расскажем обо всем по порядку.

НОВЫЙ РЕКОРД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

Еще до полудня – что для официальных мероприятий главы страны довольно рано – российский лидер по видеосвязи открыл несколько социальных объектов в разных регионах страны. Президенту показали, какой хорошей получилась новая школа в Тулуне, какая современная онкобольница в Красноярске и так далее.

Путин заверил, что государственные траты на социалку – это стратегический приоритет страны.

- В центре внимания всегда будет семья, дети, человек, его здоровье и образование. Его запросы, широкие возможности для самореализации, - сообщил он.

Ведь без «нового качества жизни в регионах» нам не получить «уверенного развития России».

Строительный сектор в этом году вообще на подъеме. Глава страны даже не исключил нового рекорда.

- Уже сейчас введено более 87 млн. квадратных метров жилья, 3 млн. российских семей улучшили свои жилищные условия, - перечислил Путин.

МЫ УМНЫЕ, А ОНИ – НЕТ

Директор Забайкальского краевого драмтеатра Юрий Пояркин рассказал, что после ремонта на сцене показывают много классических спектаклей.

- Мольер, "Тартюф". У нас сейчас идет спектакль по произведению Дюма «Три мушкетера», - рассказал Пояркин.

- Очень хорошо. Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те гуманистические идеи, которые заложены в этих произведения. Мы умные, а те, кто отменяют нашу культуру, не очень, - пошутил президент.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

На совещании с правительством главе страны доложили, что по статистике с доходами бюджетников все в порядке.

- Разумеется, мы должны руководствоваться цифрами, которые дает статистика, но, во-первых, статистика и статистический учет сами нуждаются в совершенствовании, а, во-вторых, прямо скажем, я уж прошу прощения за это, но все-таки люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть, - тут же парировал президент.

Владимир Владимирович напомнил, что еще в 2012 году он дал поручение, что доходы бюджетников должны быть на среднем уровне по региону. Но этот показатель в итоге выполняют только десять субъектов. Да и то, им в прошлом дали поблажку – зарплаты могут не дотягивать до средних на 5%. И даже у лучших теперь доходы бюджетников не превышают те самые разрешенные 95% от среднего показателя.

- В 2023 году не нужно затягивать с федеральной помощью регионам. В текущем году была инфляция, цены выросли, зарплаты по экономике. Уже в январе надо провести индексацию зарплат бюджетников, - распорядился российский лидер.

- Нужно правильно распределять приоритеты. И важнейший – уровень благосостояния граждан, - напомнил он.

В ВАШЕМ ПЛАСТИКЕ РЫБА НЕ ОБНАРУЖЕНА

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что за год в мире образуется 10 млн. тонн пластикового мусора. Заметная часть попадает в океан – если ничего не делать, то к 2050 году вес пластика в воде превысит общий вес всей рыбы.

Чтобы избежать этого, к 2030 году треть наших строительных и промышленных материалов должны делаться из вторсырья. А в сельском хозяйстве доля вторички должна быть аж 50%.

- с 1 января 2023 года при госзакупках приоритет будет отдан изделиям, содержащим вторсырье. Например, бумаге или тротуарной плитке. Использование в дорожном строительстве резинного модификатора из шин позволяет сэкономить 20% на создании дорог. Древесно-полимерные материалы на 30% дешевле, а служат в три раза дольше, - пояснила Абрамченко.