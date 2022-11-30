Шаги ВКонтакте посчитали, сколько ходят в городах России

Сервис «Шаги», помогающий пользователям отслеживать свою активность, определил, в каких российских городах-миллионниках живут самые энергичные люди. Оказалось, что меньше всего пешие прогулки любят в Красноярске, а больше всего — в Москве. Одна из самых активных групп людей — мужчины старше 65 лет, а влюблённые девушки ходят больше, чем замужние. Также выяснилось, что в декабре меньше всего ходят в Екатеринбурге, а больше всего — в столице.

Рейтинг городов-миллионников по активности

Самое большое количество шагов люди делают в Москве — в среднем 6 040 шагов в день, на втором месте Санкт-Петербург — с 5 929 шагов в день. Южный Краснодар оказался менее активным, чем Новосибирск, а замыкает рейтинг городов по количеству шагов его жителей Красноярск.

Возраст, когда ходят больше

Интересную тенденцию аналитики увидели в активности разных возрастных групп. Наибольшую дистанцию проходят молодые и самые возрастные пользователи сервиса «Шаги»: мужчины с 18 до 24 лет — 3 994 метров в день, мужчины старше 65 лет — в среднем 3 760 метров в день. Только следом за ними в рейтинге следуют дети и подростки младше 18 лет и взрослые люди с 24 до 44. В женском рейтинге лидируют девушки — младше 18 и от 18 до 24 лет.

Статус личных отношений

Замужние женщины ходят меньше, чем влюблённые, а вот мужчины одинаково активны в любых отношениях. Своим статусом пользователи делятся в профиле ВКонтакте, — аналитики платформы «Здоровье» сопоставили эту информацию и разницу в активности людей. Влюблённые девушки делают на 12% шагов больше, чем среднее значение у всех женщин, тогда как замужние — почти на 15% меньше. У мужчин зависимость активности передвижения от статуса неочевидна: не более 0,2% от средних величин.

Сезонность активности в разных городах

Сезонность активности наблюдается во всех городах: люди ходят больше, когда на улице приятная погода. Очевидно, что в разных городах комфортная обстановка бывает в разные месяцы.

Активность людей весной

В Новосибирске активность растёт в апреле и мае, причём значительнее, чем в других городах — на 14–16% от средних значений по году, тогда как в Екатеринбурге этот рост составляет всего 7%.

Лето и шаги

В Казани люди начинают активно ходить только в июне — на 10% больше, чем в среднем в этом городе. В Краснодаре и Ростове-на-Дону летом слишком жарко, поэтому июль и август здесь ниже средних значений активности по году.

Самый большой прирост шагов в году — в июне в Москве, на 17,2% от средних значений: видимо, люди радуются лету и готовы гулять дни напролёт.

Кто гуляет, когда холодно

Самый ленивый декабрь — в Екатеринбурге и Казани: количество шагов в этом месяце в этих городах на 16 и 12% соответственно ниже среднего по году, тогда как в Москве в декабре люди уменьшают свою активность всего на 6%.

Сервис «Шаги ВКонтакте» — часть платформы «Здоровье», которая связывает приложения и виджеты ВКонтакте для заботы о себе. Платформа позволяет отслеживать свою активность в течение дня, тренироваться, следить за питанием, бороться с вредными привычками, а также контролировать симптомы и заказывать лекарства.