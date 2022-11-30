Минобороны России освободило от украинских националистов Белогоровку и Перше Травня

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Сегодня в Еврокомиссии заявили, что с начала боевых действий погибли более 100 тысяч украинских военных. Не будем прибавлять к этой цифре условных без вести пропавших и раненных солдат, которых должно быть в 3-4 раза больше, так как киевские власти даже не стали соглашаться с оценкой своих европейских партнеров.

В это время официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил объективные данные о потерях ВСУ за сутки: наступая на Донецком направлении российские войска полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики уничтожив при этом до 50-ти украинских военнослужащих, на Купянском направлении противник потерял в атаках до 50-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском - более 40, на Южно-Донецком - более 50.

При этом генералы ВСУ довольно часто пытались поиграть в Гудериана. Стремились развернуть целые танковые наступления, но потеряли при этом десятки танков, бронемашин и автомобилей. Только у пункта Новоселовское (Луганская народная республика) за сутки были сожжены 10 танков ВСУ.

За сутки подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: 9 реактивным снарядами «HIMARS» и «Ольха, Су-25 воздушных сил Украины, 8 беспилотникам, взводу артиллерийских систем М777 производства США, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, пункту управления и узлу связи 1-й бригады ВСУ, 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 157-ми районах.

Конашенков отметил, что в районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», где хранились реактивные снаряды систем залпового огня «HIMARS», MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы.

Также сожжен в районе населенного пункта Приморское Запорожской области склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

334 - самолета.

177 - вертолетов.

2589 - беспилотных летательных аппаратов.

391 - зенитный ракетный комплекс.

6903 - танка и других боевых бронированных машин.

904 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3634 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7424 - единицы специальной военной автомобильной техники.