Тысячи россиян купили квартиру вместе с МКБ. Банк получил награду за самые эффективные продажи

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Ипотека помогает людям решиться на такой важный жизненный шаг, как покупка жилья, легко и быстро. Поскольку ситуации бывают разными, то и продукт должен быть максимально гибким, подстраиваться под человека. Эксперты аналитического и консалтингового агентства Frank RG выбрали лучшие банки для покупки недвижимости по итогам этого года.

Московский кредитный банк (МКБ) получил награду престижной премии Frank Mortgage Award 2022. Эксперты оценили работу банка на ипотечном рынке и присудили ему победу в номинации «Самые эффективные продажи ипотеки». В исследовании участвовали ипотечные программы двадцати ведущих кредитных организаций России.

Сегодня МКБ предлагает более 200 вариаций программ и ставок. Такие гибкие ипотечные продукты смогут закрыть любую потребность клиента, подобрать оптимальные условия по кредиту. Банк поможет приобрести квартиру в новостройке, на вторичном рынке или загородом. Более того, результаты исследования показали, что МКБ весь год сохранял одни из самых выгодных ставок по льготным программам и на первичном рынке.

По словам директора департамента ипотечного кредитования МКБ Игоря Селезнева, банк предлагает понятные и доступные программы с набором самых необходимых сервисов конкретно для каждого клиента, старается учесть персональные пожелания.

«На протяжении года мы предлагали одни из самых выгодных ставок и расширяли партнерскую сеть, благодаря чему тысячи россиян смогли быстро и удобно обзавестись новым жильем. Выбор клиентов в пользу нашего банка — самая лучшая награда и мотивация. Мы слушаем людей, подбираем предложения под их потребности и уже затем создаем комфортные и технологичные продукты», - отметил Игорь Селезнев.

Аналитики Frank RG отметили активный рост ипотечного направления МКБ. За 9 месяцев 2022 года объемы выданных банком кредитов увеличились в 2,5 раза, а количество заключенных ипотечных договоров выросло почти вдвое. Количество заявок, поданных в МКБ в этом году, почти на 30% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Изучая предлагаемые российскими банками программы, эксперты агентства также сравнивали наполнение продукта, величину партнерской сети, функционал дистанционных сервисов, развитие клиентского опыта и другие опции. Кроме того, в этом году агентство Frank RG уделило особое внимание оценке качества услуг. Для этого аналитики опросили клиентов банков и собрали около трех тысяч анкет заемщиков, оформивших ипотечные кредиты в 2021-2022 годах.

Frank Research Group – исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг. Агентство работает в России с 2008 году, за это время она стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг.