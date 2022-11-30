Никакой Финляндии и Кипра: стало известно, куда россияне собираются на Новый год

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прости-прощай, Санта Клаус! В этом году россияне променяли тебя на Увлин Увгуна, Корбобо и Аяз Ата. Это монгольский, узбекский и казахский Дед Мороз соответственно.

Тенденцию выяснили специалисты интернет-сервиса сравнения цен на товары и услуги Price.ru. Они сопоставили онлайн-запросы пользователей в августе-октябре с тем же периодом прошлого года. И выяснили: планируя праздничные поездки, россияне стали гораздо чаще искать варианты в бывших советских республиках и других странах, которые теперь принято называть дружественными. А в Европе, соответственно, реже.

В списке лидеров Казахстан (+79%), Узбекистан (+131%) и, как вы уже поняли, Монголия (+ 351%). Такой всплеск интереса к стране Чингизхана объясняется так называемым эффектом низкой базы - просто раньше ее искали слишком редко. Грубо говоря, в прошлом году новогодним отдыхом в Монголии интересовались 100 человек, а в нынешнем – целых 451, вот вам и скачок.

Не прочь наши соотечественники встретить Новый год и на Шри-Ланке, в Индии или Израиле. Удивительно, но даже варианты поездки на Украину россияне до сих пор ищут – вероятно, сказывается волнение за родственников и желание увидеться с ними.

- В этом году россияне начали строить планы на новогодние праздники и бронировать путевки еще в августе, - говорит руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов. - Ожидаемо на фоне роста цен на авиабилеты и недружественной визовой политики Европы сохраняется интерес к поездкам в доступные для россиян страны.

А вот новогодние туры по России в этом году ищут на 30% реже, чем в прошлом. Огромный рост спроса – только на Дагестан (+273%). А к отдыху в Карелии, Калининграде и Великом Устюге россияне охладели. Интерес к поездкам на Новый год в Сочи остался примерно на том же уровне. Однако кататься на горных лыжах этой зимой россияне будут реже – онлайн-спрос на этот формат отдыха упал на треть, зато растет спрос на новогодние экспедиции.

КСТАТИ

Цена вопроса

Столь популярные ныне Казахстан и Узбекистан предлагают путешественникам из России в основном санаторный отдых и экскурсионные туры по городам и природным достопримечательностям. Стоимость отдыха в санатории стартует от 2000 рублей в сутки, а экскурсия на пять дней с проживанием в отелях стоит от 25000 рублей. Перелет, естественно, отдельно. Билеты из Москвы в Ташкент, Самарканд или Астану и обратно на новогодние каникулы стоят от 35-40 тысяч рублей с человека.

Что касается теряющей популярность, но все равно массовой Турции, то бюджетный тур в Анталью на шесть ночей при вылете в конце декабря обойдется в сумму от 100000 рублей на двоих. К слову, именно Турция стала самой популярной страной для отдыха наших интуристов в нынешнем году: с января по октябрь туда прилетело 4,6 млн россиян.

Отдохнуть на Новый год вдвоем на египетских курортах получится в среднем за 130 000 рублей, а стоимость поездки в Израиль на каникулы доходит уже до 200 тысяч.