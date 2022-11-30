Филипп Киркоров при стареньком папе плюнул в Дмитрия Певцова и взвывшую Марию Шукшину

Филипп Киркоров с отцом Бедросом, дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином блистал на Красной площади Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров не сдержался на спортивном мероприятии в центре Москве. Певец публично обругал Марию Шукшину и Дмитрия Певцова. Первая последнее время критикует певца то за пляски на кресте, то за участие в новой "Иронии судьбы". Что касается мужа Ольга Дроздовой, то он часто резко высказывается в адрес Филиппа Бедросовича.

Филипп Киркоров с отцом Бедросом, дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином блистал на Красной площади. Звездное семейство пришло на открытие катка. Король российской эстрады буквально ослеплял народ нарядом в стразах и пайетках. Впрочем, россияне и не такое видали. Недавно он лих отплясывал в одних колготках на сцене. И ничего. Не менее вызывающими оказываются и высказывания эпатажного артистка.

Узнав, что Мария Шукшина нелестно высказалась о нем, Филипп плюнул в актрису. А заодно и в своего давнего критика Дмитрия Певцова.

"Да пошла она, эта Шукшина. ... что она, что второй этот ... Певцов. Делать им нечего! К своему «нулю» прибавляют «единицу» в виде меня и на время становятся «десятками». Кто они такие?! Я вспоминаю о них только тогда, когда они вспоминают меня. Но я им это прощаю, разрешаю!.. Дети!.." - цитируют Дни.Ру Киркорова.

После чего исполнитель еще больше раздухарился. Артист считает, что Шукшина неровно дышит к нему. "Сумасшедшая... Может, она в меня влюблена? У меня ощущение, что у нее других тем нет. Вот два человека больных: Шукшина и Певцов. Причем ни с одним, ни с другим не знаком", - цитирует его сайт mk.ru.

Сама Мария на высказывания Киркорова пока никак не отреагировала. Впрочем, как и Дмитрий.

При этом ранее Шукшина отчитала Филиппа: "Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоу-бизнесе: Киркоров - «Жар-птица» - теперь в роли Ипполита из «Иронии судьбы». Вообще даже удивительно, что не в роли Нади… «Фили» и другие «хрюши» в полном составе. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»".

В свою очередь, Певцов не раз критиковал Киркорова. "Этой мерзости не должно быть на российской эстраде", - заявлял актер, подписывая петицию за отмену концертов короля российской эстрады в Крыму. А шоу четвертого мужа Аллы Пугачевой он назвал "сатанинским".