Дешевле – только суррогат: в России хотят ввести минимальную цену на вино и пиво

Что касается пива, то минимальная цена на него, по мнению чиновников, тоже необходима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минимальные розничные цены в настоящее время установлены на напитки крепостью свыше 28% - водку, коньяк, бренди, а также на шампанское и игристые вина. Устанавливает их Минфин, чиновники объясняют необходимость введения минимальной цены на алкоголь борьбой с контрафактом.

Сейчас игристое вино в России не может стоить дешевле 169 рублей. Но уже в новом году эту сумму планируют поднять до 239 рублей. По такой же цене, по мнению чиновников Министерства финансов, должны продаваться и тихие (не игристые) вина. Точнее, это будет нижний предел цен. Под раздачу может попасть и пиво, но по нему пока возможную минимальную стоимость не озвучили.

С одной стороны, по мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, это мера необходима, чтобы убрать с полок всякий суррогат, который продается в полуторалитровых пластиковых «баклашках» по 130 рублей. Он, конечно, пользуется спросом, но поди разбери, что за гадость внутрь налита. Травятся от таких напитков часто.

- 239 рублей - цена индикативная, необходимая для проверяющих, чтобы принимать меры вплоть до аннулирования лицензии во внесудебном порядке, если какие-то магазины продают вино или другой алкоголь по ценам ниже минимально установленных, - поясняет Павел Шапкин.

Но, с другой стороны, эксперт уверен, что 239 рублей – это дорого.

- Минимум в 180 рублей за бутылку вина был бы адекватен сложившейся экономической ситуации, - говорит Шапкин. - Вино у нас и так слишком дорогое, в Европе оно существенно дешевле.

Правда, есть еще вопрос о себестоимости продукции. Само производство вина в России, по некоторым оценкам, дороже.

Что касается пива, то минимальная розничная цена на него, по мнению чиновников, тоже необходима. Правда, эту меру многие эксперты называют преждевременной. По мнению Павла Шапкина, 70 рублей за 0,5 л было бы в самый раз.

КСТАТИ

По данным Минфина, уже в следующем году в России должна вырасти минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки - с 261 до 281 рубля, коньяка — с 480 до 517 рублей, бренди - с 348 до 375 рублей, а бутылки игристого вина объемом 0,75 литра - с 169 до 239 рублей. Но многие производители уже поднимают цены, не дожидаясь приказов Минфина.