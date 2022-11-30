От кассира в обменнике до международного трейдера: чем известен бизнесмен Вячеслав Таран, разбившийся на вертолете в Монако

Вячеслав Таран возглавлял фонд помощи сиротам «Измени одну жизнь». Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В княжестве Монако в последние дни самой обсуждаемой темой стала вертолетная катастрофа. На борту вертолета Monacair рухнувшего между коммунами Вильфранш-сюр-Мер и Эз, расположенными между Ниццей и Монако находился российский бизнесмен Вячеслав Таран.

Поначалу власти отказались называть личность пассажира, сославшись на необходимость провести генетический анализ. Позднее уже российского посольство в Париже и пресс-служба инвестиционной компании Libertex Group, которую возглавлял Таран, подтвердили информации о гибели российского бизнесмена. Причины авиакатастрофы не назывались.

Местные СМИ сообщили, что Вячеслав Таран последние годы жил в Монако и в день гибели возвращался домой из Швейцарии.

Вячеслав Таран родился в 1969 году, окончил Дальневосточный государственный технический университет, получив диплом радиоинженера. После учебы в вузе работал в банках Владивостока, где в полную меру познал подводные камни мира финансов. Карьеру он начинал простым кассиром в валютном обменнике и дорос до трейдера международного значения.

Свой собственный путь в бизнесе Таран начал в 1997 когда. Тогда он основал компанию Forex Club, которая принесла ему известность, став одним из трех крупнейших форекс-дилеров в России. Forex представляла услуги интернет-трейдинга и инвестирования на финансовых рынках.

Благодаря личным стараниям Тарана, его компания оказалась на слуху. Его книги «Играть на бирже просто?!» и «FOREX CLUB – win-win революция» стали настольными учебниками для начинающих трейдеров и брокеров. Ради продвижения этой темы он создал Международную академию инвестиций и трейдинга.

Во главе компании бизнесмен находился до 2015 года. Тогда он был руководителем и состоял в совете директоров восьми компаний, из них семь были связаны с Forex.

Помимо этого Вячеслав Таран являлся учредителем виртуальной платформы для финансовых сделок в сфере кибервалют и инвестиций Libertex Group.

Также он состоял в правлении компании, которая работала над созданием криптокошелька YouHodler.

Несмотря на серьезный капитал, Таран отличался от других российских миллионеров - он не скупал повально недвижимость - ограничился несколькими квартирами во Владивостоке, одну в Москве и особняком в Подмосковье.

В 2000-е Вячеслав Таран попытался выйти на европейский рынок - занимался торговлей в Испании и Великобритании, сотрудничал с американскими компаниями.

На протяжении всей своей карьеры Таран реализовывал благотворительные проекты. А последние 10 лет бизнесмен возглавлял фонд помощи детям-сиротам – «Измени одну жизнь». На сегодня в программе фонда состоит 23 505 малыша, которым работники организации помогают отыскать новую семью.

- Каждый ребенок должен жить в семье. Четкий слоган с самого первого дня работы, - отметил в одном из интервью Таран. Бизнесмен был женат и воспитывал троих детей, один из них - приемный.