В честь Дня домашних животных Яндекс Маркет удвоит начисления в «Помощь рядом» за покупку зоотоваров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 30 ноября по 14 декабря 2022 года при заказе зоотоваров сервис удвоит округление стоимости покупки, которое затем поступит в «Помощь рядом» — это социальный проект Яндекса по поддержке благотворительных фондов и других некоммерческих организаций.

Округление работает так: покупатель сам подключает себе эту возможность на Маркете, дальше суммы его чеков на сервисе автоматически увеличиваются до круглого числа, а получившаяся разница идёт на поддержку благотворительных фондов. Клиенты маркетплейса сами выбирают, какой вклад хотят вносить — округлять можно до 10, 50 или 100 рублей.

Среди партнёров «Помощи рядом» есть организации, которые заботятся о животных. Например, это фонды «Ника» и «Верность», а также центр «Собаки-помощники», который занимается социальной реабилитацией людей с нарушениями зрения — и помогают в этом обученные собаки. На собранные с округления деньги партнёры «Помощи рядом» покупают нужные товары и продукты.

В поддержку Круга заботы Маркет запустил также челлендж и предложил покупателям выкладывать видео со своими питомцами и хэштегом #кругзаботы. За такие ролики можно будет получить промокод для заказа зоотоваров на Маркете со скидкой.