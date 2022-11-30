Отверженный Иван Ургант прервал молчание об изгнании со съемок

Иван Ургант высказался об изгнании из "Елок 9" Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Ургант давно пропал из эфира. Он не ведет соцсети и не выходит на связь с поклонниками. О том, что происходит в жизни шоумена, удается узнавать лишь по крупицам. Вот на днях сопродюсер проекта "Елкик 9" Евгений Кулик высказался о том, почему изгнал из фильма Урганта и его друга Сергея Светлакова. А чуть позже Иван внезапно прервал молчание и ответил Кулику.

Иван Ургант высказался об изгнании из "Елок 9". «Честно скажу, только что узнал, что я не снимаюсь в этом году в «Елках». Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную и неловкую ситуацию. Я надеялся, что может быть еще снимусь, но, видимо, уже нет", - с иронией поведал шоумен.

После чего едко отметил, что Евгений Кулик перечеркнул все его планы. "Видимо, в крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь и на нем выцарапано слово «Евгений Кулик»", - цитирует Урганта НСН.

Ранее стало известно, что шоуменов Урганта и Светлакова отверг сопродюсер "Елок". Кулик рассказал "Комсомольской правде", что решил переписать историю и избавиться от многих любимых персонажей. Иван и Сергей с 2010 года участвовали в проекте.

"Для Ивана Урганта и Сергея Светлакова мы бы не смогли написать историю. Истории, в которых играли артисты, были с юмором попроще и полегче. Мы же пишем объемные истории, в которых должны играть профессиональные актеры. Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в «Вечернем Урганте» говорил, что он не актер и что его максимум - это новогодние комедии", - объяснил бывший КВНщик.