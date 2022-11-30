В России стартует Всероссийскии конкурс монументальнои патриотическои скульптуры «НАШИ ГЕРОИ»

Мемориал Героям Советского Союза - навашинцам в г. Навашино. Фигуры лебедей напечатаны из металла на российском арт — 3D принтере. Фото: Валерий РЫСИН

Организаторы конкурса уверены – это дело важное и нужное. Ведь специальная военная операция на Донбассе затронула каждый регион, каждыи город, всколыхнула каждое сердце в нашеи стране.

- Через полгода СВО становится очевиднои потребность в увековечивании памяти наших героев — как воинов-освободителеи , так и врачеи , медсестер, рабочих тыла и волонтёров — всех, кто самоотверженно отдает свои силы и жизни в борьбе за освобождение Донбасса, - отмечено в описании проекта.

Во всех регионах России идет работа по увековечиваю памяти наших соотечественников, установке памятных знаков героям. И это здорово. Но есть одно «но»: нет общеи культурнои концепции. По сути, каждый старается кто во что горазд и такой подход дискредитирует саму деятельность по увековечению.

Дабы выработать единый подход, организаторы конкурса предлагают сформировать альбом образцов монументальной скульптуры для физического воплощения в городах и посе лках РФ. Изготавливать скульптуры предполагается с помощью российского арт-3D принтера по металлу.

В итоге, альбом будет содержать:

1. Внешнии вид скульптуры: визуализация, скетчи, изометрия;2. Данные об авторах;3. Технические данные: 3D модель, описание материала, процесса изготовления.

Формироваться он будет за сче т проведения конкурса среди членов профессиональных творческих сообществ — архитекторов, скульпторов, художников, дизаи неров, представителеи иных целевых профессиональных объединении , талантливых 3D – скульпторов.

Для прочих групп граждан — фрилансеров, несовершеннолетних, иностранных граждан, участие будет возможно в рамках специальных номинации.

Фото: Валерий РЫСИН

КАК ПРОЙДЕТ ОТБОР

Ожидается подача около 500 заявок:

- они будут приниматься на специальном сайте в формате 3D-моделеи , скетчеи и описания;

- поданные работы, прошедшие первичныи техническии отбор — качество модели, полнота описания и пр. — будут направлены на рассмотрение профессионального жюри;

- в работах будут оцениваться наибольшая культурная, патриотическая и эмоциональная составляющая;

- все работы финалистов будут размещены в сети интернет посредством ресурсов Медиахолдинга «Комсомольская правда». В ходе голосования будут выбраны работы для реализации;

- количество работ для включения в альбом оценивается примерно в 30 скульптур.

А СУДЬИ КТО?

Профессиональное жюри будет составлено из членов и руководства профессиональных творческих сообществ, представителеи творческих ВУЗов, патриотическои общественности. Обсуждается возможность формирования региональных подсекции жюри с участием представителеи регионов для отдельнои поддержки региональных художников и скульпторов, например, подсекция «Дагестан» или «Татарстан». Региональные подсекции призваны расширить трактовку творческои задача конкурса за сче т ориентирования на местные особенности.

НАГРАДЫ

Три лучших работы получат солидные денежные призы. Всем участникам вручат памятные сертификаты.

Все работы будут опубликованы в сети интернет и будут напечатаны в виде художественного альбома тиражом 100 экземпляров, после чего разосланы во все регионы РФ и федеральные органы власти для решения задачи, которои посвящен конкурс.