Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Умные вещи30 ноября 2022 15:40

Легкий смартфон с мощным процессором: выбирает лучший девайс

Рассказываем про основные преимущества и технические характеристики Infinix NOTE 12 PRO NFС

Многие пользователи делят смартфон на «обычные» и «PRO» версии. Первые, как правило, выбирают непритязательные покупатели, для которых важна простота и эффективный минимальный набор функций устройства.

«Профессиональные» модели куда более интересны, ведь производители стараются максимально «зарядить» как в техническом, так во внешнем плане. И это вовсе не означает, что «PRO» версии стоят значительно дороже.

Так, недавно Infinix — популярный в Африке и Южной Азии производитель – представил пользователям новый смартфон Infinix NOTE 12 PRO NFC. Это тонкое и легкое устройство с мощным процессором.

«Комсомольская правда» собрала для основные преимущества и технические характеристики модели, а также отзывы о ней от экспертов.

Будь в курсе