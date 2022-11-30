Легкий смартфон с мощным процессором: выбирает лучший девайс

Многие пользователи делят смартфон на «обычные» и «PRO» версии. Первые, как правило, выбирают непритязательные покупатели, для которых важна простота и эффективный минимальный набор функций устройства.

«Профессиональные» модели куда более интересны, ведь производители стараются максимально «зарядить» как в техническом, так во внешнем плане. И это вовсе не означает, что «PRO» версии стоят значительно дороже.

Так, недавно Infinix — популярный в Африке и Южной Азии производитель – представил пользователям новый смартфон Infinix NOTE 12 PRO NFC. Это тонкое и легкое устройство с мощным процессором.

«Комсомольская правда» собрала для основные преимущества и технические характеристики модели, а также отзывы о ней от экспертов.