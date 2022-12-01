Новый опыт, новые возможности: кто вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Экоактивисты собрали и вывезли с берегов Байкала больше 600 тонн мусора! Фото: национальныепроекты.рф

Марина ГУСЕВА

из Кемерова, руководитель студии танца «Сюита», - финалистка среди волонтеров в номинации «Помощь людям» - о своем проекте:

- Инклюзивный «Бал цветов» - большой танцевальный праздник, в нем участвуют как нормотипичные люди, так и люди с ограниченными возможностями здоровья. Учатся взаимодействовать, невзирая на социальный статус, возраст или физические возможности. Организаторы инклюзивного бала - студия исторического и постановочного танца «Сюита» Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Федорова и фонд поддержки людей с ограниченными возможностями «Лабиринт42». Прошло уже четыре «Бала цветов», на которых побывало более 1000 человек. «Бал цветов» - это и большая подготовительная работа: еженедельные занятия историческими танцами, адаптированными под любые возможности, мастер- классы по этикету, тренинги на понимание инвалидности, обучение волонтеров. Вот что рассказывает участница «Бала цветов» Татьяна Маркинова: «Бал, думалось мне, - это что-то нереальное, волшебное. Несовместимое с инвалидностью. Каждую из репетиций ждала с нетерпением. Ребята, с которыми я танцевала в паре, впервые учились танцевать с колясочницей. Они были внимательны и осторожны. Некоторые танцы специально для меня были адаптированы. И вот настал день самого «Бала цветов». Зал был полон. Я танцевала несколько танцев: полонез, падеграс, оглядки, котильон... Чувства переполняли меня, я была счастлива оказаться среди всех этих прекрасных людей, окунувшись в восхитительную музыку и сказочную атмосферу. Я летала в этот день». Если победим и получим грант, деньги пойдут на расширение географии сообщества экспертов, популяризацию инклюзивного танца, воспитание толерантности в обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Илья ПОПОВ

из Татарстана, финалист номинации «Территория для жизни» среди НКО с проектом «Гудсерфинг - путешествия со смыслом»:

- Проект существует с 2014 года, уже много лет мы сотрудничаем с Ассоциацией волонтерских центров России, принимали участие в форумах «МЫВМЕСТЕ». В финал премии «МЫВМЕСТЕ» вышли с третьей попытки. Сейчас отношение к волонтерству в обществе существенно изменилось, в том числе благодаря поддержке государства. Когда мы только начинали, даже само слово «волонтер» почти не использовалось.

Куда ездят наши путешественники-волонтеры? В заповедники и национальные парки, археологические экспедиции (в этом году мы создали отдельное направление «Волонтеры истории», больше 10 тысяч человек участвовали по всей стране - не только в раскопках, также работали в архивах, помогали в проведении «Исторического диктанта»), на фермы, в деревни, хостелы и глэмпинги, расположенные на природе. Волонтеры, с одной стороны, приносят пользу, с другой - получают новый опыт и знания о работе природоохранных и благотворительных организации . Самые популярные маршруты - Камчатка, Алтай, Крым и Краснодарский край. На Камчатке, например, мы взаимодействуем с природным парком «Вулканы Камчатки» и Кроноцким заповедником. Весной планируем провести слет в Кенозерском национальном парке в Архангельской области. Если получим грант как победители, сделаем обновленную платформу поиска путешествии со смыслом на нашем сайте, а также мобильное приложение.

НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Какие призы получат лауреаты

Во-первых, гранты на развитие своих проектов. Во-вторых, продвижение социальных инициатив на ведущих медиаплощадках страны, что расширит аудиторию проектов и круг партнеров.

В-третьих, бесплатные путешествия по России по программе «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Благодаря этим поездкам победители и лауреаты не только получат новые впечатления, но и лично познакомятся с социальными инициативами в других регионах, найдут новых единомышленников, партнеров, инвесторов.

В-четвертых, годовую программу обучения.

Все победители премии смогут претендовать на одну из самых престижных государственных наград - знак отличия «За благодеяние». Им награждают за большой вклад в добровольческую, благотворительную, общественную или научную деятельность, в развитие культуры, образования, здравоохранения и укрепление института семьи.

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРИЗНАНИЕ, НО И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Проект «Сообщество доноров крови - Donor Search» в 2021 году занял 2-е место среди НКО в номинации «Здоровье нации». Крупнейшее сообщество доноров крови в Рунете работает уже несколько лет. Во время пандемии, например, волонтеры договорились со службами такси, чтобы бесплатно возили доноров. Основатель и руководитель проекта Руслан ШЕКУРОВ поделился опытом участия в премии #МЫВМЕСТЕ:

- Здорово, что есть такая премия! С разными направлениями - и для волонтеров, в том числе подростков, и для НКО. Здорово, что есть финансовая поддержка для победителей, хороший нетворкинг и обучение для участников. Такие премии открывают новые возможности для проекта. Не только «спасибо, вы молодцы» (что тоже ценно), но это «спасибо, вы молодцы - и вот вам поддержка на развитие». За второе место мы получили грант, 1,5 миллиона рублей. Оплатили обучение для сотрудника - это очень важно. Также поддержали проведение донорских акции и участие доноров в марафоне. Да, признание ценно, но для «взрослых» НКО, работающих уже много лет, важны финансовая устойчивость и полезные связи как внутри нашего сектора, между активистами, так и с бизнесом, и с государственными структурами. Участие в премии помогает в решении всех этих задач.

#МЫВМЕСТЕ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ И ФОРУМ. ЭТО МАСШТАБНОЕ ДВИЖЕНИЕ С МНОЖЕСТВОМ ПРОЕКТОВ И ВАРИАНТОВ УЧАСТИЯ

1. Нацпроект «Образование» предоставляет участникам самые широкие возможности. Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ - добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Зародилось оно в 2020 году, в начале пандемии. Волонтерами стали 260 тысяч россиян, к акции присоединились более 2 тысяч компании и предприятии , собрали тонны продуктов, 1,8 млрд рублей пожертвовании , 30 миллионов средств индивидуальной защиты. Семь миллионов человек получили помощь, в первую очередь это одинокие пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья.

2. Программа гуманитарных миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом создана в соответствии с указом Президента России и с февраля 2022 года помогает жителям Донбасса и беженцам. В программе задействованы больше 70 тысяч добровольцев. Участниками миссии могут стать как волонтеры, уже имеющие опыт работы с людьми в сложных ситуациях, так и профессионалы, которые хотят принести пользу своим трудом: врачи, строители, педагоги, психологи. К примеру, волонтеры встречают людей на вокзалах, помогают сориентироваться, разгружают и фасуют гуманитарную помощь.

3. Программа опеки над семьями военнослужащих МЫВМЕСТЕ. ОПЕКА недавно запущена Ассоциацией волонтерских центров. Она нацелена на оказание помощи семьям военнослужащих, которые нуждаются в заботе и поддержке. Важно, что это не разовая поддержка, а регулярная и долгосрочная. Команды волонтеров готовы помогать в ремонте и уборке квартиры, заниматься с детьми, выгуливать собаку, покупать продукты. Простые житейские дела, но с ними сложно справиться пожилым людям или тем, кому трудно передвигаться самостоятельно. Более 400 семей из разных регионов России подали заявки и уже получают поддержку. Опекунами могут стать НКО, профессиональные коллективы, деловые объединения, команды старшеклассников, студентов и другие инициативные группы. Главное, чтобы они были готовы обеспечить длительное сопровождение семей военнослужащих.

Присоединиться к программе в качестве опекуна можно через сайт мывместе.рф. Ассоциация волонтерских центров обучает опекунов, подбирает семьи военнослужащих из их населенного пункта. Семьи, которым нужна постоянная волонтерская помощь, могут обратиться на горячую линию: 8-800-200-34-11.