В России заблокировали счета Максима Галкина*

Если бы Галкин спешно не уехал в Израиль, его бы в России "прижали" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин*, признанный в России иноагентом, до своего побега в Израиль зарабатывал на Родине миллиарды. Когда артист с семьей покинул Москву, многие гадали о причинах столь странного поступка шоумена. Ведь здесь у артиста были приличные заработки, роскошная недвижимость, его гараж забит под завязку элитными машинами. Один только замок в деревне Грязь, в котором он счастливо жил с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри, риэлторы оценивают в миллиард рублей. И вот недавно кое-что прояснилось.

Телеведущая Ангелина Вовк заявила, что на честные доходы Максим Галкин не построил бы себе замок в Грязи. А теперь высказался и некий налоговик, знакомый с ситуацией.

То, что муж Аллы Пугачевой зарабатывал в России огромные деньги, - это не секрет. В его гараже стоит целая коллекция машин: Bentley RL 2003 за $30 тысяч, Bentley Arnage RL 2006 за $95 тысяч, Mercedes Gelendewagen за $47 тысяч, Mercedes SL стоимостью от $125 тысяч, Mercedes Maybach S-класса - $157 тысяч, Mercedes Pullman - $550 тысяч, Rolls-Royce Phantom - около $1 млн, Audi ТТ - $45 тысяч, Hummer H2 - $50 тысяч.

В 2021 году годовой заработок пародиста составил $4,8 млн. В России он получал деньги от рекламных контрактов и как телеведущий. Ходили слухи, что за проект "Один в один" ему платили $500 тысяч в месяц. Средний доход Галкина за один концерт составляет около 2,5 млн рублей.

Однако налоговики давно подозревали, что у шоумена имелись доходы, с которых он не платил налоги. "Его, что называется, пасли давно, проверяли его счета, связи. Насколько знаю, были получены сведения в рамках оперативных проверок, что через аффилированные компании он мог выводить средства за рубеж на счета подставных фирм. Вывод денег, с которых не заплатил налоги за границу, - это уголовная статья", - цитирует kp.ru cвоего осведомителя.

Если бы Галкин спешно не уехал в Израиль, его бы в России "прижали". "Насколько я слышал, его российские счета заблокировали, деньги там подвисли, но за рубеж он вывел столько, что хватит внукам", - заверил налоговик.

К слову, среди банковских переводов, связанных с Галкиным, были и поступления с Украины. "Переводы не напрямую на счет Галкина, а через партнерские компании. Сам он опроверг получение денег с Украины, что понятно: это же как дамоклов меч. Он все будет отрицать. Но просто так его не сделали бы иноагентом", - резюмировал мужчина.

*Признан в РФ иностранным агентом