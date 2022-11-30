Профессор РАН Артем Оганов: «Можно стать первоклассным ученым, не выезжая из России»

Профессор Сколтеха Артем Оганов не просто изучает кристаллы – он создал метод предсказания новых материалов. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Кто такой кристаллограф? Ученый, который изучает кристаллическое состояние вещества, его атомное строение и свойства. А большая часть твердых веществ на Земле - кристаллы: все горные породы, металлы, сплавы. Профессор Сколтеха Артем Оганов не просто изучает кристаллы – он создал метод предсказания новых материалов. Им пользуются ученые и компании всего мира, в их числе Газпромнефть, Sony, Toyota, Huawei. Мы поговорили с профессором накануне Конгресса молодых ученых (он пройдет в Сочи 1-3 декабря), на котором он будет выступать.

ЭТО УСПЕХ

- Артем Ромаевич, где применяется ваш уникальный метод?

- Раньше считалось, что узнать кристаллическую структуру вещества можно только из эксперимента, а предсказать ее невозможно, потому что комбинаций атомов - великое множество, неперебираемое даже на самом мощном супкркомпьютере. Я создал метод, позволяющий предсказать кристаллическую структуру вещества ещё до того, как оно будет получено или найдено в природе. И не только структуру, но и химическую формулу. Часто находим соединения с удивительными формулами, которых не знала традиционная химия. Можно изучать вещество планет - с помощью компьютерного анализа. Можно предсказывать материалы с заданными свойствами: например, самые твердые или обладающие наилучшими магнитными или сверхпроводящими свойствами. Высокотемпературные сверхпроводники – очень важная тема, с их помощью можно передавать ток без потерь, создавать ускорители частиц и сверхбыстрые поезда – быстрее самолета, создавать радиочастотные фильтры для сотовой связи, интернета. Это совершенно новый уровень технологий.

- И название у метода яркое, амбициозное – «Успех». Сами придумали?

- Да, сам. Тут игра слов. Аббревиатура USPEX - от английских слов Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtallography (универсальный предсказатель структур: эволюционная кристаллография). Это и заявка – известно ведь: как лодку назовете, так она и поплывет. И пропаганда русского языка тоже. В английский попали в основном слова сомнительные: большевик, перестройка, водка, аппаратчик… Мне хотелось, чтобы как можно больше людей в мире узнали хорошее доброе русское слово.

ВЕРНУЛСЯ И НАЧАЛ С НУЛЯ

- Вы известны еще и тем, что уехали в 90-х за рубеж, добились там успеха как ученый, а потом вернулись в Россию. Как получился такой зигзаг?

- Я уехал в 1998-м, мне было 23 года. Российская наука находилась в глубоком кризисе - доктора наук, чтобы выжить, торговали стиральным порошком. Мне тут ничего не светило: не было нужного оборудования, вообще не было надежды. А еще я хотел учиться у лучших, и лучшие в моей области были в Лондоне. Я выиграл российскую стипендию на год обучения за границей. Помню, страшно удивился, что выиграл не по блату, а по-честному. А еще тому, что не нашел в документах пункта, обязывающего вернуться после учебы. Даже в министерство звонил, и мне ответили - очень по-человечески: мол, если у тебя там что-то получится хотя бы на Западе, мы только порадуемся.

- Сложно делать карьеру за рубежом?

- Карьера ученого во всех странах тяжело дается. Нужно выигрывать гранты, постоянно бороться за себя, и иметь удачу, чтобы получить постоянную позицию, а не на 2-3 года. Но мне было очень интересно и трудности не мешали. Потом уехал в Швейцарию, потом в Америку, где стал профессором с пожизненной позицией, и понял: достиг потолка, дальше будет скучно. В России же в это время все налаживалось и во мне взыграл азарт: а что если создать там лабораторию мирового уровня, воспитать учеников? Доказать всем, что в России это возможно? Сомнения тоже были, конечно: вдруг не приживусь? Из-за таких мыслей, к слову, многие эмигранты и не решаются вернуться. Помог грант на лабораторию в физтехе в Долгопрудном. По условиям договора я должен был 4 месяца в году жить в России, и уже попробовав жизнь в России "на вкус", я быстро понял: мне тут дико интересно работать, и жить тут здорово. Плюс поступило достойное предложение от Сколтеха, и я вернулся.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХИЕ

- Сейчас профессия ученого престижна?

- Престиж науки и профессии ученого растет постоянно. Это подтверждают и исследования: порядка 65% родителей хотят, чтобы их дети стали учеными. Это удивительно, ведь времена неспокойные. Но если общество интересует не только выживание, но и наука, это очень хороший знак.

- Есть ли сейчас смысл выигрывать гранты, ехать за границу учиться?

- Поехать поучиться, набраться опыта неплохо, а потом еще желательно вернуться на родину. Но уезжать сейчас, когда пытаются уничтожить нашу страну, неправильно. Я бы не поехал. Реальность такова, что можно получить прекрасное образование и стать первоклассным ученым, не выезжая из России. Есть множество передовых научных центров - если не по всем специальностям, то по большинству. Но реальность это одно, а ее восприятие - другое. Из-за событий на Украине, санкций, мобилизации за рубеж уехало много студентов, аспирантов, и даже состоявшихся ученых разного возраста. Многим из них кажется, что будущего здесь нет - я думаю, они глубоко ошибаются, но отъезд многих из них - это большая потеря для страны.

- Что же делать? Возвращать?

- Нужно открывать все двери. Я не сторонник теории «бабы еще нарожают», человеческий ресурс все же – главное богатство любого государства. Но потери можно компенсировать, создав меритократическую систему (от слова merit – заслуга), когда вознаграждают и продвигают за талант и достижения, по справедливости, а не по знакомству или за лояльность. Это непросто, ведь у каждого из нас есть обязательства перед другими людьми, неуверенность, страхи, и лояльных выбирать проще. Но иногда нужно наступать себе на горло и поддерживать талантливых, даже если лично вам они не нравятся. Добро рождает добро, а доверие скрепляет общество и не дает ему развалиться. В трудные времена это особенно важно. Трудные времена - не значит плохие. В такие периоды предоставляется множество возможностей для роста, самореализации. Это время, когда можно стать героем.

ГЛАВНОЕ - МЕЧТАЙТЕ

- В интервью вы рассказывали, что вам в карьере очень помогали упрямство, смелость, верность принципам...Какие качества незаменимы для молодого ученого?

- Ученый не может быть ученым, если он не любопытен и не стремится к знаниям. Ученый должен верить в себя. Не терять присутствия духа. Наука требует огромного количества энергии, именно поэтому в пожилом возрасте ученые часто переключаются на административную или преподавательскую работу. Следите за здоровьем, планируйте будущее. И мечтайте. Самое главное – мечтайте! У меня, например, сбылись все мечты.

- Чего ждете от науки в ближайшее время?

- Человек эпохи Возрождения знал все, что на тот момент было открыто в физике, химии, биологии, и мог легко оперировать едва ли не всеми знаниями своей эпохи. Но темпы развития науки сильно ускорились, стала все четче проявляться специализация, и сейчас едва ли возможно следить за новостями даже в своей, относительно узкой, области. Огромное значение в этой ситуации приобретают базы данных научной литературы. И то, что Россию отрезали от международных баз – таких как Web of Science и Scopus, - серьезный удар. Как это можно преодолеть? Наша соотечественница Александра Элбакян создала портал Sci-Hub, который дает открытый доступ ко всем полнотекстовым версиям научных статей. Я думаю, человек такого уровня мог бы создать аналог Web of Science или Scopus у нас и распространять его бесплатно. Это повлияло бы на весь ландшафт мировой науки.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БОГА

- Вы стали верующим после того, как во сне увидели Христа. То было в юности, а сейчас вы большой ученый. Появились ли убедительные с точки зрения науки доказательства существования Бога?

- В 11 классе я влюбился в одноклассницу, но она меня отвергла. Весь первый курс в МГУ прошел в депрессии, плюс переучился - хотел ей доказать, что стану великим ученым, плюс жил на хлебе и воде, потому что денег не было. Я так отощал, что терял сознание даже во время чтения. Ничего не мог с собой поделать, а когда достиг крайней точки, хотел умереть. Меня вернул к жизни сон. Я младенец, лежу в люльке и жду отца. Не моего родного, а другого. Рядом такие же малыши, и они тоже ждут отца. Нашего общего отца. И вот появляется Христос. Каждая клеточка моего организма закричала: “Верю!” До того сна я был атеистом, а проснулся верующим. Ученые руководствуются опытом и логикой. Та встреча для меня была опытом. И у каждого человека, думаю, однажды случается подобная встреча с Богом. Но с точки зрения науки ни доказать Его существование, ни опровергнуть, я думаю, невозможно. Все, что мы можем сказать, – это то, что мир настолько удивительно соткан, что складывается впечатление: за всем этим стоит разумное существо. Один из тезисов австрийского философа и психолога Виктора Франкла гласит: если люди во всех странах и во все времена так долго и упорно искали смысл жизни, значит, смысл существует. Этот смысл едва ли может быть полноценным, если нет вышей разумной силы. Мне также нравится аргумент нашего замечательного математика Владимира Захарова о том, что человечество, имея столько возможностей истребить себя, каждый раз, оказываясь на волосок от гибели, все-таки выбирало жизнь. Думаю, и сейчас человечество выстоит.

ДОСЬЕ

Артему Оганову 47 лет. Входит в десятку самых известных в мире российских ученых. Работал в университетах Великобритании, Швейцарии, США, Китая. Занимает высокое место в рейтинге цитируемости ученых: его индекса Хирша составляет 82. Один из основателей нового научного направления - компьютерного дизайна новых материалов. Автор важнейших работ по фундаментальной химии, материаловедению, физике и химии высоких давлений, минералогии планетных недр.