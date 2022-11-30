Развод с Петросяном изменил Степаненко до неузнаваемости: свежее фото

На днях появилось свежее фото юмористки, на котором она выглядит сногсшибательно Фото: соцсети

Елена Степаненко относится к той категории женщин, которым совершенно точно развод пошел на пользу. На днях четвертная жена Евгения Петросяна появилась на публике во всей красе. Солистка Москонцерта представила свою новую программу "А знаешь… все еще будет!!!". Народ при виде изменившейся до неузнаваемости Елены Григорьевны ахнул.

После скандального развода с Евгением Петросяном его четвертая жена Елена Степаненко долгое время не появлялась на публике. Об артистке ходили разные слухи. Сплетники шептались, что женщина сильно переживает. Сатирик бросил пенсионерку через 30 лет брака. Это стало ужасным ударом для Елены Григорьевны.

На днях появилось свежее фото юмористки, на котором она выглядит сногсшибательно. Глядя на снимок, сложно поверить, что перед нами 69-летняя звезда. Моложавая, красивая, подтянутая женщина просто цветет и пахнет.

Некоторое время назад она похудела. С ненавистными килограммами Степаненко будто скинула пару десятков лет. Известно, что пару лет назад знаменитость приводила себя в порядок в клинике пластической хирургии. Говорят, что в общей сложности она потратила на преображение около миллиона рублей. Хирурги смогли сохранить природную красоту звезды.

К слову, спустя четыре года судебных тяжб с бывшим мужем ей удалось добиться ровного разделения нажитого за время брака имущества. Более того, сейчас, по словам промоутеров, Елена Григорьевна зарабатывает гораздо больше Евгения Вагановича.

Примечательно, что при этом у Степаненко концертов меньше, чем у экс-супруга. На выступления юмористки ходят в основном женщины. Юмористка продолжает гастролировать, а билеты на ее концерты раскупают в момент.