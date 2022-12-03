Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 декабря 2022 года: СБУ охотится за православными монахинями, а Зеленский требует триллион долларов

После российских ударов по энергосистеме самостийной большая ее часть осталась без света Фото: REUTERS

Чем США готовы помочь украинской энергетике

По данным издания New York Times, Вашингтон организует контактную рабочую группу для помощи энергосистеме незалежной. Такую же, как группа поддержки Украины в сфере обороны для поставок вооружений. Американцы хотят экстренно помочь Киеву отремонтировать энергооборудование. А также защищать электростанции и электросети. Ранее после российских ударов по энергосистеме самостийной большая ее часть осталась без света. Все АЭС Украины и большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать. Ну ничего, заокеанская контактная группа точно выведет вас к свету.

Зеленского спасет триллион долларов

Шестой президент незалежной заявил, что Киев стремится привлечь западные страны к восстановлению Украины. На это потребуется 1 трлн долларов. В такую сумму бывший актер оценил «общий объем работ». По словам Зеленского, Киев уже привлекает десятки государств к восстановлению Украины. Он заявил, что интерес к «шефству» отмечен у Франции, Британии, Нидерландов, ФРГ, Дании, Финляндии, Италии, Турции, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Греции, Канады и США, Японии и Австралии. С миру по баксу – нищему рубашка. Но триллион даже с 22 доноров все-таки вряд ли насобирают. Хотя напечатать – могут, станок-то под боком…

Почему польские наемники и бойцы ВСУ не дружны

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ недовольны отношением к ним польских наемников и их привилегиями. Помимо нехилого денежного довольствия полякам потоком идут пожертвования, экипировка, спецсредства. А украинцы все это должны покупать на свои гривны. Поляки не скрывают, что относятся к украинцам как к людям второго сорта. Подобное отношение нередко заканчивается перестрелками и драками. Может, потому в ВСУ мало кого огорчает информация о том, что высокоточным ударом на днях в Харьковской области накрыло 200 боевиков из Польши. Ну, милые бранятся – только тешатся.

СБУ охотится за православными монахинями

СБУ продолжает рейды по храмам и монастырям Украинской православной церкви (УПЦ). Бойцы невидимого фронта нагрянули в женский монастырь в Закарпатской области. По данным Страна.ua 30 ноября проверка началась в женском монастыре УПЦ в селе Драчино под Мукачево. Ранее шерстили в Ивано-Франовской епархии УПЦ. А до того СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии Украинской Православной церкви и в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. СБУшники открыто глумятся над православной церковью, они не догадываются, что отпущения грехов не будет.

Поляки требуют от украинцев платить за проживание

Варшава созрела: поляки обяжут украинских беженцев платить за проживание в предоставленном государством жилье. Думали – с января, теперь решили – с марта. Восточным соседям, не желающим сражаться за родину, придется компенсировать половину стоимости размещения и питания за Неманом и Вислой. Это до 40 злотых, то есть 540 рублей за сутки. Если украинские беженцы остаются больше 180 дней, то выплачивать потребуется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 рублей.) А если они осядут в вашей стране навсегда?

Папе Римскому ответили из Чечни и Бурятии

Глава Чечни в ответ на обвинения Папы римского в жестокости сообщил, что «мы не начинаем бой без предложения мира». Руководитель республики пояснил: «Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену». Кадыров подчеркнул, что в рядах чеченских бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, «каждый глубоко религиозен, и каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь и уважение даже к врагу». А ранее глава Буддийской традиционной сангхи России, Дамба Аюшеев, указал Франциску на ничтожность его обвинений в адрес бурятов: «Европейским латинцам непонятно, что жизнь в Сибири делает людей более стойкими к невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма». Папа, ты слышишь?

Контролирует ли Вашингтон помощь Киеву?

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США постоянно контролирует, как американская военная и другая помощь используется Киевом. Кирби сообщил: «В этом вопросе нет никаких «пустых чеков». Он заявил, что администрация обратилась к Конгрессу с просьбой рассмотреть вопрос о наращивании помощи незалежной. Вот так незатейливо янки перекладывают миллиарды из кармана одного и того же пиджака - в другой.

Какие ПВО получат украинцы из-за океана?

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Штаты до конца года передадут Украине дополнительные средства ПВО. В интервью Financial Times он размахнулся широко: «Я говорю о танках, о ракетах большой дальности, о самолетах и, конечно, о ПВО». Общественность ждет, когда прозвучит заявление о ракетах на Марс.