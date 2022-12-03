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Политика3 декабря 2022 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 декабря 2022 года: СБУ охотится за православными монахинями, а Зеленский требует триллион долларов

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 декабря 2022
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
После российских ударов по энергосистеме самостийной большая ее часть осталась без света

После российских ударов по энергосистеме самостийной большая ее часть осталась без света

Фото: REUTERS

Чем США готовы помочь украинской энергетике

По данным издания New York Times, Вашингтон организует контактную рабочую группу для помощи энергосистеме незалежной. Такую же, как группа поддержки Украины в сфере обороны для поставок вооружений. Американцы хотят экстренно помочь Киеву отремонтировать энергооборудование. А также защищать электростанции и электросети. Ранее после российских ударов по энергосистеме самостийной большая ее часть осталась без света. Все АЭС Украины и большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать. Ну ничего, заокеанская контактная группа точно выведет вас к свету.

Зеленского спасет триллион долларов

Шестой президент незалежной заявил, что Киев стремится привлечь западные страны к восстановлению Украины. На это потребуется 1 трлн долларов. В такую сумму бывший актер оценил «общий объем работ». По словам Зеленского, Киев уже привлекает десятки государств к восстановлению Украины. Он заявил, что интерес к «шефству» отмечен у Франции, Британии, Нидерландов, ФРГ, Дании, Финляндии, Италии, Турции, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Греции, Канады и США, Японии и Австралии. С миру по баксу – нищему рубашка. Но триллион даже с 22 доноров все-таки вряд ли насобирают. Хотя напечатать – могут, станок-то под боком…

Почему польские наемники и бойцы ВСУ не дружны

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ недовольны отношением к ним польских наемников и их привилегиями. Помимо нехилого денежного довольствия полякам потоком идут пожертвования, экипировка, спецсредства. А украинцы все это должны покупать на свои гривны. Поляки не скрывают, что относятся к украинцам как к людям второго сорта. Подобное отношение нередко заканчивается перестрелками и драками. Может, потому в ВСУ мало кого огорчает информация о том, что высокоточным ударом на днях в Харьковской области накрыло 200 боевиков из Польши. Ну, милые бранятся – только тешатся.

СБУ охотится за православными монахинями

СБУ продолжает рейды по храмам и монастырям Украинской православной церкви (УПЦ). Бойцы невидимого фронта нагрянули в женский монастырь в Закарпатской области. По данным Страна.ua 30 ноября проверка началась в женском монастыре УПЦ в селе Драчино под Мукачево. Ранее шерстили в Ивано-Франовской епархии УПЦ. А до того СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии Украинской Православной церкви и в управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. СБУшники открыто глумятся над православной церковью, они не догадываются, что отпущения грехов не будет.

Поляки требуют от украинцев платить за проживание

Варшава созрела: поляки обяжут украинских беженцев платить за проживание в предоставленном государством жилье. Думали – с января, теперь решили – с марта. Восточным соседям, не желающим сражаться за родину, придется компенсировать половину стоимости размещения и питания за Неманом и Вислой. Это до 40 злотых, то есть 540 рублей за сутки. Если украинские беженцы остаются больше 180 дней, то выплачивать потребуется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 рублей.) А если они осядут в вашей стране навсегда?

Папе Римскому ответили из Чечни и Бурятии

Глава Чечни в ответ на обвинения Папы римского в жестокости сообщил, что «мы не начинаем бой без предложения мира». Руководитель республики пояснил: «Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену». Кадыров подчеркнул, что в рядах чеченских бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, «каждый глубоко религиозен, и каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь и уважение даже к врагу». А ранее глава Буддийской традиционной сангхи России, Дамба Аюшеев, указал Франциску на ничтожность его обвинений в адрес бурятов: «Европейским латинцам непонятно, что жизнь в Сибири делает людей более стойкими к невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма». Папа, ты слышишь?

Контролирует ли Вашингтон помощь Киеву?

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США постоянно контролирует, как американская военная и другая помощь используется Киевом. Кирби сообщил: «В этом вопросе нет никаких «пустых чеков». Он заявил, что администрация обратилась к Конгрессу с просьбой рассмотреть вопрос о наращивании помощи незалежной. Вот так незатейливо янки перекладывают миллиарды из кармана одного и того же пиджака - в другой.

Какие ПВО получат украинцы из-за океана?

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Штаты до конца года передадут Украине дополнительные средства ПВО. В интервью Financial Times он размахнулся широко: «Я говорю о танках, о ракетах большой дальности, о самолетах и, конечно, о ПВО». Общественность ждет, когда прозвучит заявление о ракетах на Марс.

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