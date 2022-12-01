Собчак рассказала о покупке виллы в Дубае за 47 миллионов долларов

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак – владелица нескольких домой и квартир. Один только ее подмосковный особняк, в котором телеведущая недавно отметила новоселье, оценивается в 300 миллионов рублей (около 5 миллионов долларов). Неудивительно, что блондинке то и дело поступают предложения о покупке элитной недвижимости. Об одном таком заманчивом объекте в ОАЭ Собчак рассказала в своем Telegram-канале.

На днях телеведущей предложили купить виллу в Дубае стоимостью 47 миллионов долларов. К роскошной недвижимости прилагается не только персональный гараж для машин, но и личный причал для собственной яхты.

Имя продавца, предложившего ей сделку, Ксения не назвала. Телеведущей явно польстило, что она производит впечатление человека, способного выложить за недвижимость такую сумму. При этом журналистка с сожалением отметила, что подобные письма поступают к ней только потому, что у риелторов закончились богатые клиенты.

- За неимением олигархов люди шлют мне предложения на виллу за $47 млн. Это я произвожу такое «богатое» впечатление, или деньги просто у всех закончились, и это безысходность? – пошутила Собчак.

Телеведущей предложили купить виллу в Дубае стоимостью в 47 миллионов долларов. Фото: соцсети.

Тем не менее, несколько месяцев назад появились слухи о том, что Ксения все-таки купила недвижимость в Эмиратах - квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Квартиру Ксения якобы приобрела еще весной.

В своем Telegram-канале Собчак не раз подчеркивала, что в нынешние экономически неспокойные времена она предпочитает инвестировать в недвижимость. Причем телеведущая легко расстается с уже нажитым и покупает новые объекты. Так, недавно она продала квартиру в центре Москвы. Апартаменты, расположенные в элитном ЖК на Остоженке, ушли за миллиард рублей.

Еще одной зарубежной квартирой Ксения владела в Латвии. В 2009 году Собчак с гордостью сообщила журналистам, что приобрела апартаменты в Юрмале в престижном жилищном комплексе «АRISTO». Блондинка тогда активно рекламировала этот ЖК, и квартира ей досталась с хорошей скидкой. Правда, когда недавно СМИ назвали ее владелицей недвижимости в Латвии, телеведущая публично возмутилась и сообщила, что у нее нет недвижимости в Европе. Впрочем, то же самое Собчак заявляла и об израильском гражданстве: якобы она является гражданкой только одной страны – России. А позже телеведущая пересекла границу Белоруссии с Литвой и въехала в Европу по израильскому паспорту.