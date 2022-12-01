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В мире1 декабря 2022 5:10

Илон Маск заявил о вмешательстве Twitter в выборы

Миллиардер считает, что соцсеть долгое время не справлялась с доверием
Юрий МАЙБОРОДА

Фото: REUTERS

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск, не так давно ставший владельцем Twitter, на своей странице заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть активно вмешивалась в выборы.

О каких конкретно выборах идет речь, Маск не уточнил, но судя по всему, речь идет о последней президентской гонке в Соединенных Штатах.

– Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы, – написал миллиардер в комментарии к дискуссии между одним из пользователей и агентством Reuters.

До этого в Reuters заявили, что сейчас соцсеть не имеет достаточного количества сотрудников для поддержания безопасности. В ответ на это пользователь написал, что предыдущая команда Twitter себя полностью дискредитировала, потеряв право беспристрастно судить о происходящих событиях.

Ранее Маск провел глобальные чистки в рядах работников Twitter, а на днях сообщил о начале революции против цензуры. Это высказывание полностью соответствует заявлениям миллиардера о том, что он планирует сделать купленную им соцсеть наиболее честной, несущей людям правду.

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