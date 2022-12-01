Год за годом коммунальщики твердят, что тарифы у нас слишком низкие для того, чтобы за эти деньги иметь возможность вовремя заменять все трубы и обновлять сети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционная ежегодная индексация тарифов за коммуналку нынче выбилась из обычного расписания. Плату в этом году уже один раз подымали — как обычно, с 1 июля, в среднем по стране в рамках 4%. А теперь новое повышение — с 1 декабря. Как утверждают в Минэкономразвитии, оно не дополнительное, а досрочное — вместо того, что планировалось 1 июля 2023 года. В итоге, как обещают в ведомстве, в 2023 году коммунальные услуги дорожать уже не будут. А следующего повышения платы надо ждать с 1 июля 2024 года.

ЧТО И НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЕТ

Речь идет об электричестве, газе, холодном и горячем водоснабжении, водоотведении, отоплении, обращении с отходами (вывозе мусора). Рост тарифов на все это в целом должен уложиться в 9%. То есть если посмотреть, на сколько подорожала в процентах каждая из этих услуг, и вычислить среднее арифметическое, должно получиться не больше 9%. Так, газ подорожает на 8,5%, электричество — на 9%.

Это в целом по стране. В регионах же эти проценты могут быть свои — выше или ниже, так чтобы в среднем по России получалось не больше тех самых 9%. Такая у нас система регулирования коммунальных тарифов.

Слово «коммунальных» здесь важно. Потому что это не вся наша плата за ЖКХ. Есть еще жилищные услуги - содержание и ремонт жилья, капремонт. Они в эти самые 9% не включаются, и подорожать могут с других дат. Например, в Москве плата за содержание и ремонт жилья и взнос за капремонт вырастут с 1 января 2023 года.

ПОЧЕМУ С ДЕКАБРЯ, А НЕ СО СЛЕДУЮЩЕГО ИЮЛЯ?

В Минэкономе это объясняют проблемами с обновлением коммунальной инфраструктуры. Правда, такое объяснение мы слышим уже лет двадцать. Год за годом коммунальщики твердят, что тарифы у нас слишком низкие для того, чтобы за эти деньги иметь возможность вовремя заменять все трубы и обновлять сети (граждане, естественно, придерживаются другого мнения).

А вот цитата из официального комментария замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько:

- Законодательно установлено, что изменения тарифов не могут превышать инфляцию, при этом на протяжении последних нескольких лет сохранялась ситуация, при которой повышение тарифов было значительно ниже показателей инфляции и роста цен на сопутствующие товары и услуги. Индексация тарифов в свою очередь продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг.

Как объясняют эксперты, за этими фразами скрывается проблема с резким ростом стоимости стройматериалов в 2021 году. Коммунальный сектор тоже догнало - до июля вроде как терпеть уже невозможно, начнутся массовые аварии. Хотя более глобальный вопрос — почему коммуналка каждый год дорожает, а проблема ржавых труб все не решается — так и остается…

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕНЕГ НА ЖКХ НЕ ХВАТАЕТ

Чиновники напоминают, что граждане с невысокими доходами в этом случае могут обращаться за помощью государства. Мерилом «невысокости» тут служит соотношение ежемесячного платежа за ЖКХ и совокупного дохода семьи. Если доля платы за ЖКХ в этом доходе превышает определенный процент, можно просить субсидию. Нужный процент различается в зависимости от региона. По общему правилу, это 22%, но в ряде регионов ниже. В Москве, например, 10%.

Субсидию, правда, дадут не на всю сумму в платежке. Ее высчитывают, исходя из так называемого стандарта жилой площади в расчете на человека. В Москве это, например, 33 кв. м. для одинокого, 42 кв. м. на двоих, для семей более трех человек — по 18 квадратов на каждого.

Обратиться за субсидией можно через портал госуслуг, МФЦ, органы соцзащиты — в зависимости от региона, могут быть вариации. В Москве, например, этим занимается Городской центр жилищных субсидий, а подать заявление онлайн можно через портал mos.ru

Так дорожала коммуналка в последнее время

(декабрь к декабрю предыдущего года)

2019 / 2020 / 2021 / 2022 (октябрь к декабрю 2021)

Холодная вода 5,0% 3,9% 3,8% 4,3%

Канализация 6,0% 4,8% 3,8% 5,5%

Горячая вода 4,1% 4,3% 3,7% 4,9%

Отопление 4,0% 3,4% 3,2% 4,8%

Газ 3,7% 3,2% 3,0% 3,2%

Электричество 4,2% 4,0% 4,4% 4,6%

(Данные Росстата)