Владимир Пресняков сообщил о плохом здоровье

Владимир Пресняков. Фото: Артем Костенко.

На днях в ресторане Omega Rooftop прошла презентация нового сезона телеканала РУ.ТВ. Поддержать коллег и поделиться новостями пришли многие отечественные звезды шоу-бизнеса.

Среди артистов был и певец Владимир Пресняков, об ухудшении состояния здоровья которого последние дни ходило много слухов. Оказывается, артист во второй раз переболел COVID-19.

- Ребята, вы должны понимать, что новый ковид очень умело маскируется, - рассказал он собравшимся. - У него симптомы совсем иные, и ему удалось меня провести. Это с виду был обычный бронхит, который постепенно перерос в воспаление легких. Затем у меня состоялся сольный концерт 30 октября (весь свой гонорар от выступления, Владимир пожертвовал участникам спецоперации). И вот потом начались осложнения. Конечно, было не так, как в первый раз, когда у меня было поражено 58% легких, но все же долго не мог встать с постели. Я даже не смог улететь отдыхать с женой Наташей и с детьми, хотя мы очень давно готовили этот отдых. Мне сейчас нельзя быть в тепле. К счастью, сейчас я практически восстановился, и чувствую себя прекрасно.

- Как планируете встречать Новый год?

- Мы обычно празднуем вместе с Агутиным и Варум: либо мы к ним заезжаем, либо они к нам. Кушаем салаты и блинчики, которые Анжелика готовит. Потом вместе едем на концерты. И его, и моя жена готовят просто супер.

- А как в этом году дела с корпоративами?

- Их стало гораздо меньше. С другой стороны, это даже лучше: можно не впадать в безумие, пытаясь охватить десяток новогодних выступлений, а отработать два-три, но качественно. У меня пока одно, но оно очень мощное.

Севиль Фото: Артем КОСТЕНКО

…Новая солистка Artik&Asti Севиль выбрала для этой вечеринки черный брючный костюм, украшенный символами биологической опасности, на несколько размеров больше нужного. По всей видимости, Artik решил лишний раз не рисковать, и не пришел на мероприятие. Зато на нем можно было встретить Анну Asti – предшественницу Севиль, которая также предпочла просторный деловой костюм, но уже белого цвета в полоску. Артистки всячески старались избегать друг друга.

Анна Седакова Фото: Артем КОСТЕНКО

Певица Анна Седакова, о которой только ленивый не написал, что та сейчас живет в США, выглядела на презентации элегантно в черном вечернем платье в пол.

Ваня Дмитриенко. Фото: Артем КОСТЕНКО

Молодое дарование Ваня Дмитриенко, которому СМИ приписывают роман с фигуристкой Камилой Валиевой, рассказал, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Митя Фомин Фото: Артем КОСТЕНКО

А звездный гость Митя Фомин рассказал, что серьезно задумался о смене имиджа – надоело ходить с синими волосами, и он готов вновь стать блондином. Сейчас же его мысли связаны исключительно с ремонтом: певец решил полностью сменить обстановку в своей двухуровневой квартире на Фрунзенской набережной. Но строители выставили такой ценник, что артисту пришлось в срочном порядке за бесценок распродавать свою элитную мебель, чтобы оплатить чек. Во время выступления, Фомину стало скучно на сцене, и, вытащив из зала Анну Семенович, он спел вместе с ней.

Анна Семенович Фото: Артем КОСТЕНКО

- Мы, наконец, научились говорить с людьми на одном языке, – подвел итог генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. – Наша аудитория уже превысила 28.7 млн человек.

Генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. Фото: Артем КОСТЕНКО

На следующий день ведущие артисты «Русского Радио» отправились на Донбасс поддержать наших ребят: агитбригада возложила цветы к вечному огню в Мелитополе и дала концерт в Луганске.