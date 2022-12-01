Как заработать на новогодней премии

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Новый год — особенное время. Тут тебе и атмосфера сказки, и подарки, и долгожданный отдых, и…новогодняя премия. Люди строят планы, как ее лучше потратить. Согласно недавнему исследованию портала Rabota.ru, около 60 процентов респондентов, получив дополнительные деньги в конце года, намерены купить на них подарки себе и друзьям. Кто-то планирует путешествие, кто-то потратит премию на новогодний стол. То есть деньги как пришли — так и уйдут.

Более трети опрошенных заявили, что не планируют тратить эти деньги. Но, если просто положить средства дома, то «новогодний капитал» не разлетится в одночасье, но и не увеличится. А с учетом инфляции — уменьшится.

Но есть и третий способ распорядиться своей новогодней премией — инвестировать ее так, чтобы заработать. Недвижимость и предметы роскоши в качестве инвестиционных инструментов подходят только тем, у кого уже отложена крупная сумма. А мы рассмотрим варианты инвестиций, доступные большинству россиян.

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Облигации и акции

Миллионы россиян уже инвестируют в ценные бумаги. Покупая на фондовом рынке облигации — самостоятельно, открыв счет у брокера или через управляющую компанию, вложившись в пай паевого инвестиционного фонда(ПИФ) — человек фактически дает компаниям деньги в долг. Спустя определенное время компании возвращают их с процентами. А приобретая акции, инвестор богатеет (или беднеет) вместе с компанией, в развитие которой он вложился. Тут все зависит от экономических показателей этой компании и конъюнктуры рынка, на котором она работает.

Инвестируя в ценные бумаги, теоретически можно рассчитывать на высокий годовой доход. Но он не гарантирован, особенно в нынешние времена экономической неопределенности. Чем выше потенциальная доходность, тем выше риск остаться без дохода или даже уйти в минус. Поэтому начинать инвестировать в ценные бумаги лучше с небольших сумм и не тратить на это все накопления.

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Криптовалюта

Вложения в криптовалюты — еще один доступный вариант инвестиций и один из самых доходных способов вложения денег. Но из-засанкций, запрещающих западным криптобиржам иметь дело с российскими клиентами, заработать на крипте будет не так-то просто. Существуют, конечно, и другие площадки, на которых можно «закупиться».Но криптовалюты постоянно сильно меняются в цене – колебания их курса совершенно непредсказуемы. Так что начинающим инвесторам, желающим заработать на новогодней премии, если они не готовы полностью погрузиться в процесс, с криптовалютой лучше не связываться.

Вклады и накопительные счета

Банковские вклады остаются самым простым, понятным и прозрачным финансовым инструментом. Сейчас банки предлагают по рублевым вкладам от 7 до 10% годовых. На акциях или крипте можно получить более высокий доход, но только при удачном стечении обстоятельств, а по вкладам он гарантирован.

При этом рублевые вклады — еще и однозначно самый надежный финансовый инструмент: никаких специальных знаний вкладчику не требуется. Не нужно погружаться в изучение макроэкономических показателей, котировок фондового рынка, консультироваться с брокерами. Положили деньги на счет — и на весь срок действия вклада (полгода, год, два или три) забыли. Способ получения процентов по вкладу вы выбираете самостоятельно — можно получать их целиком в начале действия вклада, каждый месяц или в самом конце. Обычно чем больше срок вклада, тем выше процент. Но у некоторых банков есть выгодные предложения вкладов и на самый востребованный срок в год. Сейчас максимальную ставку на этот срок предлагает для новых клиентов банк «Открытие» — до 8,5%* годовых. Также и новые, и действующие клиенты в рамках сезонного предложения могут разместить в «Открытии» средства на 13 месяцев под 8%* годовых и поучаствовать в розыгрыше дополнительной прибавки к базовой ставке по вкладу в размере 2,3 процентных пункта. Надбавку получит каждый 23-й клиент, она автоматически добавится к ставке вклада.

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Важно помнить, что снять деньги со вклада можно в любой момент. Но если сделать это досрочно, вы потеряете проценты. При этом, чтобы сохранить свободу пользования деньгами, можно разделить сбережения на несколько вкладов с разными сроками либо часть средств разместить на накопительном счете. Он позволяет, с одной стороны, получать проценты, а с другой — иметь доступ к своим деньгам в любое время. Лучше выбрать накопительный счет с ежедневным начислением процентов, тогда снять деньги можно, когда захочется, без потери дохода. Кстати, тот же банк «Открытие» при открытии накопительного счета дает новому клиенту приветственную надбавку — 1% годовых в первые 3 месяца, таким образом, доходность по счету увеличивается до 7,5%* годовых.

Так что выбираете надежный банк, открываете вклад и накопительный счет — и ваша новогодняя премия будет гарантированно зарабатывать деньги.

*ставки действительны на 01.12.2022 г.