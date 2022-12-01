В Росгвардии изучили секретные отчеты военных психологов ВСУ

Кадр из видео пресс-службы Росгвардии.

В Херсонской области военнослужащие Росгвардии захватили штаб ВСУ, а в нем оказался целый архив документов ВСУ, что свидетельствуют о моральном разложении в рядах ВСУ.

«В обнаруженных документах проводится детальный анализ морально-психологического состояния личного состава. В частности, среди обширной документации есть выписки из решения руководства ВСУ. Речь идет о ситуации в одной из войсковых частей воздушных сил ВСУ», - сообщают в Росгвардии.

В одном из найденных документов сказано: «Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии, имею место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты».

Речь идет о том, что в одно подразделения военнослужащие подбираются не только по военно-учетным специальностям. При комплектовании должен учитываться возраст, образование, морально-психологические качества, вероисповедание. Ничего подобного в украинской армии сейчас не делают. Уже не до этого…

Вот еще из рапорта украинского психолога: «Командир роты работать с личным составом не умеет, не знает даже имен и воинских званий подчиненных ему командиров взводов».

А зачем ему их знать, если за сутки на фронте длинною в 1000 километров российскими войсками выводится из строя минимум 500 солдат. Разве всех упомнишь?

Захваченные секретные документы свидетельствуют не только о низком профессиональном уровне военнослужащих ВСУ, но и серьезных кадровых проблемах.