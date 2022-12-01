Сбер открыл первый в России технохаб для ИТ-специалистов

В Екатеринбурге открылся первый технологический хаб Сбера для ИТ-специалистов. Он должен стать центром притяжения для лучших айтишников страны. При создании хаба использовались уникальные стандарты и передовые технологии Сбера, впитавшие лучшие мировые практики проектирования офисных пространств формата Agile.

В торжественной церемонии открытия хаба приняли участие заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Технохаб находится в новом бизнес-центре NEBOPLAZA, который стал лауреатом премии Arendator Awards 2020 в номинации «Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А». Из панорамных окон открывается вид на исторический центр города и набережную реки Исеть.

Технохаб рассчитан на 1700 рабочих мест. На каждом этаже находятся коворкинговые и рекреационные зоны, а также кофе-поинты. В хабе есть множество дизайнерских «фишек». Например, террасса с каскадными скамьями и зоной барбекю. Чтобы отдохнуть и отвлечься от работы, сотрудники смогут посещать фитнесс-зал.

Для проведения различных презентаций и конференций созданы многофункциональные залы, вмещающие до 150 человек.

В технохабе также есть центр адаптации для новых ИТ-сотрудников (IT Bootcamp). Там новички смогут быстро погрузиться в работу в Сбере и свои проекты, получить все необходимые знания и навыки.

На первом этаже, который открыт для всех желающих, можно поесть в зонах общественного питания, снять или положить средства в терминале самообслуживания и даже получить посылку.

- Сбер — крупнейшая технологическая компания в стране, в которой работают 45 тысяч разработчиков, архитекторов и дата-сайентистов. Мы очень тщательно подходим к обустройству зданий, где трудятся наши сотрудники. Оборудуем их по последнему слову техники, применяем зеленые стандарты строительства и ресурсосберегающие технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта, - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, все в офисе - от дизайна интерьеров до оборудования рабочих мест - должно способствовать эффективной работе и хорошему настроению сотрудников.

- В новых офисах мы создаем пространства, в которые хочется приходить каждый день. Уверен, что наш технохаб в Екатеринбурге станет центром притяжения для лучших ИТ-специалистов не только региона, но и всей страны, - сказал Станислав Кузнецов.

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, открытие технохаба Сбера открывает новые возможности для развития региона. В Екатеринбурге уже присутствуют подразделения IT департаментов ключевых бизнес направлений Сбербанка – розничного, корпоративно-инвестиционного, благосостояния и других. Специалисты Сбера участвуют в создании, развитии и поддержке самых передовых продуктов и сервисов компании, среди которых Сбербанк Онлайн, ДомКлик, СберИнвестиции, а также в сопровождении цифровой облачной платформы Platform V.

- Уверен, что на этой площадке будет разработано множество уникальных цифровых продуктов и решений, вырастет не одно поколение сильнейших IT-специалистов. Сейчас это особенно важно для укрепления технологического суверенитета Свердловской области и всей страны, - сказал Евгений Куйвашев.

В ближайшие два года Сбер откроет еще несколько подобных объектов в других городах России.