На плечах титанов. К 100-летию СССР

У фонтана "Дружба народов" на ВДНХ, одного из самых ярких символов братства народов СССР. Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Мы ведь не какая-то новая Россия, нас не придумали в августе 91-го года. Мы стоим на плечах Титанов. На плечах Советского Союза и на плечах Российской империи." В.Мединский

В соответствии с утвержденной Президентом России Стратегии национальной безопасности защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти отнесена к числу стратегических национальных приоритетов.

Отстаивание этих приоритетов требует в первую очередь защиты исторической правды – как о событиях 300-летней давности, так и совсем недавних. В частности, истории СССР, 100-летнему юбилею которого была посвящена серия форумов «История для будущего», только что организованных Российским военно-историческим обществом и другие.

Когда мы говорим, что «стоим на плечах Титанов» - это не просто красивая аллегория. Это констатация того факта, что современная Россия является историческим продолжателем как Российской империи, так и Советского Союза.

В одном из выступлений Председателя РВИО В.Р. Мединского прозвучала мудрая мысль: называя Россию или Советский Союз империей, мы вовсе не имеем в виду, что она была похожа на классическую двухсоставную колониальную империю (метрополия – колонии). Применительно к России это слово – синоним многонационального, многоконфессионального, поликультурного государственного образования, в форме которой она существовала веками. Особой уникальной цивилизации.

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отличие от колониальных империй Запада, вечным спутником существования которых был голод и вымирание коренного населения колоний, интегрируя свои окраины, Россия предлагала своим подданным безопасность и развитие. При этом Россия никогда не рассматривала себя как «государство русских», владычествующих над нерусскими. Элита Империи всегда была элитой многонациональной, а для широких масс людей открывались качественно новые возможности.

В 1908–1913 гг. объём промышленного производства в России вырос на 54%, то есть темпы роста составили около 11% в год. Особенно быстро увеличивались производство стали, электроэнергии, сельскохозяйственных машин, добыча нефти. Продолжалось интенсивное железнодорожное строительство. В 1894–1914 гг. протяжённость железных дорог увеличилась вдвое. В 1913 г. Россия по абсолютному объёму промышленного производства вошла в пятёрку наиболее крупных индустриальных держав (наряду с США, Германией, Великобританией и Францией). Её доля в мировом промышленном производстве составляла 5,3%.

Почему же Империя развалилась в 1917-м году? Экономические причины, как ни парадоксально, в успехах развития, а не в мнимом «загнивании». Успехи ослепили радикалов и породили завышенные ожидания. Те, на чьих заводах создавался экономический рост, хотели политической власти. Те, чьими руками этот рост создавался, – социальной справедливости. На эти перегрузки наложилось страшное испытание Первой Мировой войны – и Страна не выдержала. В том числе потому, что нерешительность и некомпетентность правительства Николая II, во всем полагавшегося на свое безответственное окружение, породила мощную патриотическую оппозицию внутри Страны. В феврале 1917-го думские революционеры вдохновлялись идеей, что перехватив управление, они-то справятся лучше “Николашки”, не допустят сепаратного мира, закулисные переговоры о котором ведутся немкой-царицей. И доведут войну до победного конца.

Как показал ход истории, они серьезно ошибались. Но исправлять положение пришлось уже другим. Дальнейшее развитие событий связано с ожесточённой Гражданской войной, развернувшейся на огромном пространстве бывшей Российской Империи, иностранной интервенцией, стоившей нашему народу множество страданий и жертв.

Новые “вожди” России (советской), хоть и не сразу, но пришли к осознанию азбучных геополитических истин. Когда осела «пена» первых послереволюционных лет, стало ясно – Россия в историческом смысле может существовать только как единое многонациональное государство. То есть в той форме, которую мы называем Империей. И хотя сами большевики употребляли слово «империя» исключительно в негативном ключе, на деле они ее строили. Так что в исторической ретроспективе СССР оказался безусловным продолжателем Российской Империи.

Этот подход доказал свою правоту и жизнеспособность в годы Великой Отечественной войны, когда представители всех народов и народностей Советского Союза сражались с немецко-фашистским агрессором. Послевоенное восстановление разоренной западной части страны велось благодаря усилиям и помощи всего Советского Союза, - и стало делом всех входивших в него народов.

К концу тридцатых годов СССР вошёл в число немногих стран, способных производить полную номенклатуру промышленной продукции. Среднегодовые темпы прироста промышленного производства до середины 1960 гг. составляли в СССР 11,2%, тогда как в США – 4,3%, а в Великобритании и Франции – 2,5%. С 1950-х гг. (после окончания восстановительного периода) стабильно росли реальные доходы населения.

Тем не менее, в середине восьмидесятых руководство СССР пришло к выводу, что дальнейший социальный и экономический прогресс связан с необходимостью “коренной перестройки” всей системы общественных отношений и изменения политической системы в стране. Для того, чтобы население поверило Горбачеву и Яковлеву, с помощью средств массовой информации была предпринята кампания по делегитимации советского проекта, в том числе путем идеологизированного “переосмысления” основных этапов его истории. Пропагандистское шельмование сначала советского опыта, а затем всего исторического пути России как “истории болезни” было поддержано и приветствовалось на Западе.

В итоге властям Советского Союза, при поддержке пусть и незначительной, но активной части населения, удалось организовать слом всей системы хозяйства (советской экономики), - настоящую “революцию сверху”. Закономерным итогом ее стал и распад СССР.

Десятилетиями и в нашей Стране, и тем более на Западе, было принято осуждать "преступления советского режима". Однако, как совершенно справедливо обратил внимание Президент России В.В. Путин, к числу преступлений “режима” никогда не относились (и такими не считались) проводимая в СССР политика «коренизации» в национальных республиках и внутреннее изменение границ (перераспределение территорий) в ущерб РСФСР. «Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает», - констатировал Президент в известной статье «Об историческом единстве русских и украинцев».

По факту «донором» земель неизменно выступала РСФСР. Пресловутая «коренизация» на Украине по сути означала насильственную дерусификацию.

После распада СССР множество исторических русских земель оказалось вне Российской Федерации. Русский народ оказался самым большим разобщенным народом в мире, а постсоветское пространство стало ареной многочисленных межнациональных конфликтов.

Однако, Россия была и остается историческим, культурным, ресурсным и коммуникационным центром для всего постсоветского пространства – в силу естественных геополитических причин.

Причем величие и влияние нашей Страны в прошлом основывалось на понимании, что в силу своего географического положения для нас выход к морю (Черному, Балтийскому, Тихому океану) - геополитический императив для обеспечения собственного суверенитета и выживания в кругу других великих держав.

И наши враги не раз четко артикулировали - без Крыма и Украины Россия не сможет быть Великой Державой. Или вообще не сможет отстаивать свой суверенитет. Поэтому они с 19 века столько сил прикладывали, чтобы не дать России закрепиться на Кавказе и в Прибалтике, оторвать от России Крым (самый яркий пример - Крымская война). То же самое в период Гражданской войны, когда наши “союзники” по Антанте готовы были оказывать помощь любому самопровозглашенному правительству на территории бывшей Империи, использующему в своей риторике сепаратистские лозунги.

В год 100-летия образования СССР мы не просто констатируем преемственность и неразрывную связь между Советским Союзом и исторической Россией как цивилизационным феноменом, существующим непрерывно более тысячи лет. Мы утверждаем советский период нашей истории как один из этапов пройденного Россией многовекового исторического пути. Важнейший ее этап, которым необходимо гордиться.

Кононов В.А., кандидат исторических наук

Никифоров Ю.А., кандидат исторических наук