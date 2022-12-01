Свастика на Рождество: как прибалты признали нацистские символы национальными

В Латвии новогоднюю ёлку "украсили" свастикой Фото: ТАСС

Вполне предрождественская новость: в маленьком латвийском городке Лиелварде, что в полусотне км от Риги, появилась разукрашенная елочка. Но не простая, а с элементом национального костюма: сакральный символ - ломаный крест. Ничего не напоминает? Свастику? Да что вы! Это древняя национальная символика. Нацизм тут ни при чем, это совсем другое…

Нацистская, как и коммунистическая символика, в образцово-европейских странах Прибалтики законодательно запрещены. Вывесил на балконе красный флаг с серпом и молотом - жди скорых гостей из полиции. В лучшем случае - солидный штраф, а если ты и раньше подавал признаки неблагонадежности, то оформят по всем правилам. Страны ЕС с политзаключенными - сегодня это про прибалтов.

Но вот если ты на поясе носишь сакральный ломаный крест, то все путем. Национальная особенность. В Литве уже давно судом установлено: ломаный крест - элемент национального фольклора, носите на здоровье, только свастикой не называйте.

Можно, конечно, возразить, что вот в Индии свастика, правда, развернутая в другую сторону, - древний символ солнца. Но в Индии не было концлагерей и планов по ликвидации низших рас. Поэтому в Индии это, действительно, другое. Но не в Европе.

Хотя как сказать… Прибалты давно и настойчиво героизируют пособников нацистов. Ветераны дивизий Ваффен СС там - национальные герои. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал их «гордостью латышского народа и государства», чтить их - обязанность патриотов страны, которые не должны позволять глумиться над их памятью. Да что Пабрикс, один он, что ли? Если перечислять всех прибалтийских политиков, кто поддерживал и восхвалял сходки ветеранов-эсэсовцев, ставил им памятные знаки и надевал нацистскую форму на «тематических вечиринках», места не хватит.

Почему же новогодняя елочка с «безобидным» ломаным крестом так бросилась в глаза? Да именно потому, что как бы фиксирует новую европейскую реальность: свастика - это нормально. Раньше ретро-фото зигующих ватиканских сановников или будущей британской королевы стыдливо держали в архивах. Сегодня они смотрелись бы вполне в соответствии с текущей политической повесткой. Нацистская Германия была последней, кто пытался раздавить русских. Не получилось. Но задача такая вновь у всей Европы стоит. Почему бы и не вспомнить про символику того «похода на Восток»?

Прибалты не бегут впереди паровоза. Они упорно идут за нацистским паровозом, который сделали символом своей государственности. Они же даже не прикидываются победителями нацизма. Потому что официальная их позиция сегодня - они всегда воевали с коммунизмом, то есть в тех исторических обстоятельствах - с Россией. И не надо придираться к ним за то, что свой «ломаный крест» они повесили на новогоднюю елочку. Надо просто зафиксировать: нацизм в Европе, а не только на рвущейся в нее Украине, возродился. А ужиться с ним у нас не получится.