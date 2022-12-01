У Татьяны Дорониной объявилась родственница, о которой артистка даже не знала

89-летняя народная артистка СССР пропадать и не думала: она находится на реабилитации в геронтологическом центре «Юго-Западный». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

89-летняя народная артистка СССР пропадать и не думала: она находится на реабилитации в геронтологическом центре «Юго-Западный». Туда переехала в середине лета из подмосковного элитного санатория «Барвиха». Доступ к Татьяне Васильевне имеет узкий круг: её помощник и сотрудники центра. «Племянница» пыталась пробраться, но её не пустили и она объявила Татьяну Васильевну в розыск.

Откуда появилась Елена Буянова не знает никто, говорят, приехала из Архангельска. Но по мнению окружения Дорониной, она аферистка. Буянова объявилась после того, как СМИ написали про элитную квартиру Дорониной на Фрунзенской набережной в генеральском доме с видом на Москва-реку. «Родственница» развила активность: узнала телефон Дорониной. Явилась к директору геронтологического центра. Принесла «семейное фото», на котором то ли она, то ли её мама стоит рядом с Доронина. И это, по её мнению, – доказательство родства. Других документов не имеется.

Из близких у Дорониной была двоюродная сестра, но она умерла два года назад. А родную сестру и родного племянника Татьяна Васильевна похоронила давно, и говорит, что родственников в Архангельске у нее нет. Но Буянова добивается личной встречи. Хотела встретиться с Владимиром Кехманом, директором МХАТ им.Горького. Тот ее не пустил.

Тогда настырная «племянница» написала письмо в Управление делами Президента РФ, мол, её знаменитая «тётя» пропала. Оттуда письмо ушло в Совет по правам человека, потом - на Петровку,38 - в отдел розыска, который занимается «потеряшками».

И вот по заявлению Буяновой в минувшую пятницу в геронтологический центр «Юго-Западный» явился целый подполковник полиции – искал Доронину, которую и не терялась. Татьяна Васильевна и две ее любимые кошки живут припеваючи в центре.

Доронина без своих питомцев не ездит никуда. Даже в элитной Барвихе в виде исключения ей разрешили находиться с кошками. Народной артистке дозволено все, любой ее каприз исполняется. Из театрального буфета ей привозят еду, ту, которую она любит. Кругом внимание и забота, медицинское наблюдение, массаж и лечебная физкультура.

И непонятно, что хочет её «племянница». С помощником Дорониной Игорем Орбу она встречаться не стала. А он говорит, что за 13 лет работы у актрисы не слышал ничего про Елену Буянову, мол, скорее всего это аферистка: «Нервы портит. Пишет в разные инстанции. Пускай сперва предоставить документы, подтверждающие родство»...