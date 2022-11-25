По победе каждый день

Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 «Пион».

ЭФФЕКТИВНЫЕ УДАРЫ

Камера беспилотника выхватывает очертания машины цвета хаки. Зум приближает картинку еще и еще. Уже видно, что это передвижная радиолокационная станция ВСУ, она съехала с трассы и пытается укрыться среди деревьев. Через несколько мгновений в кадр врывается нечто похожее на птицу, раскинувшую крылья. Это барражирующий боеприпас, видно, как он врезается в кабину РЛС: вспышка, дым - все…

В сводках российского Минобороны эти кадры описываются так:

«Российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов была обнаружена РЛС формирований ВСУ, после чего по станции был нанесен удар комплексом ударных БПЛА. В результате точного удара радиолокационная станция противника была уничтожена».

На самом деле таких сообщений очень много. Попытки украинских сетевых технологов представить положение на фронтах спецоперации как неудачи России разбиваются о реальность картину: каждый день наши военные добиваются пусть и не очень громких, но ощутимых успехов, будь то уничтожение техники или освобождение очередного населенного пункта.

Да, нам пришлось отойти из Изюма и Херсона, но это было не столько отступление, сколько обустройство на выгодных позициях. Чтобы, закрепившись, на полную катушку использовать новую тактику, планомерно, вдумчиво и неумолимо обрушиваться на противника, раскачивая тыл и перемалывая боевиков на линии соприкосновений.

Киевский режим признает: удары высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре стали очень эффективными. Какая часть энергосистемы уничтожена - 50, 70 процентов? Это только начало. Мы тушим Украине свет совсем не для того, чтобы граждане этой страны мерзли в своих квартирах. Но им придется потерпеть, потому что главная цель в том, чтобы железная дорога встала, чтобы доставка даже одного снаряда на фронт стала для ВСУ проблемой, чтобы зарядить аккумуляторы было просто негде - будь то мобильный телефон наемника или пульт оператора дрона-разведчика.

Помните, как освобождали Лисичанск… Этот город стоит на холме, при этом по площади он такой же, как Барселона. Промзоны, жилые кварталы, подвалы - все думали, что будут страшные бои и огромные жертвы. Но мы вынудили ВСУ уйти, перерезая коммуникации и создавая угрозу окружения. В этом и состоит новая тактика: работая высокоточным оружием, занимая самые выгодные позиции, мы будем беречь людей и делать так, чтобы нацисты уходили сами.

МЕЛКИМИ ШАГАМИ

Совсем недавно под Угледаром наши воины выбили врага из населенного пункта Павловка. Западные фейкометы били очередями, раскачивая вести об огромных потерях. Но вот вышли морпехи и заявили: все нормально, задачи выполняем, победа будет за нами. Павловка, надо сказать, действительно оказалась крепким орешком: все улицы простреливаются с позиций в Угледаре, а посредине поселка течет река. Но ничего, справились, взяли. И еще возьмем.

Если бы те, кто верит западной лжи, внимательно читали сводки российского оборонного ведомства, чувство эйфории улетучилось бы быстро. Вот, например, Кинбурнская коса в Николаевской области - она остается под нашим полным контролем. Это кусок земли длиной 40 и шириной 10 километров, он позволяет контролировать Днепро-Бугский лиман, его называют ключом к Одессе и всему Северному Причерноморью. И он наш!

Есть поводы для оптимизма и на других направлениях. Буквально на днях российские войска взяли поселок Майорск неподалеку от Горловки. За него все последние месяцы шли баталии, и вот части ВСУ удалось окончательно выдавить. Сначала установили контроль над железнодорожной станцией, промзоной и частью застройки. А потом и надо всем поселком. Сами укронацисты понимают, что вернуть Майорск под свой контроль не удастся. Вот что пишет в одной из соцсетей боевик ВСУ Владимир Кухар: «У нас в этом районе слабая артиллерийская поддержка. В отличие от российской».

Еще одно краткое, но емкое сообщение: «В Донецкой Народной Республике в результате активных наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное». На самом деле это очень важный шаг на пути к стратегическому узлу обороны ВСУ в ДНР - Авдеевке. Так что идем мелкими шагами. Но ведь идем же!

Военнослужащий подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Успехи на фронте демонстрирует и новейшее российское вооружение. Особенно барражирующие боеприпасы, беспилотники и снаряды в одном флаконе. О работе одного из них мы рассказали в самом начале. Не исключено, что уничтожение той спрятавшейся РЛС стало результатом работы одной из первых разведывательно-ударных беспилотных систем. Информацию о разработке такой системы распространило агентство РИА «Новости». Ее суть в том, что разведывательный беспилотник, обнаружив цель, тут же передает координаты ударным летающим собратьям. Те обрушиваются уже через несколько минут - времени перебазироваться у противника не остается.

В ударную систему могут входить разведывательные беспилотники - например, ZALA 421-16E или обычные армейские «Орлан-10». А ударной силой могут быть барражирующие боеприпасы «Куб», «Герань-2» или один из видов БПЛА «Ланцет». Все это вооружение получило боевое крещение во время специальной военной операции.

Задачу уничтожения цели, впрочем, могут выполнять любые ударные средства. Начиная от артиллерии и заканчивая «Ураганами» и «Искандерами». Российское Минобороны распространяет в сети массу видеосвидетельств успешной работы этих комплексов: на воздух взлетают оружейные склады, артбатареи, бронемашины и целые укрепрайоны. Да, такая боевая работа не всегда заметна, за сводками оборонного ведомства России следят далеко не все. Но те, кто в курсе, знают, что маленькие победы у российских войск есть чуть ли не каждый день.

Чаще всего съемка видео, на котором уничтожается враг, идет с того же дрона-разведчика, с высоты. Но есть и такие, где видны результаты удара. На одном из них: российские военные идут мимо бронетранспортера с традиционными польскими крестами белой краской на бортах. Вокруг и внутри - погибшие наемники.

- Поляки это, - говорит голос за кадром. - Смотри, по крестам и одежде понятно...

Что ж, для этих польских вояк сафари на русских не сложилось. Совсем.

КСТАТИ

Прорыв в военной медицине

Потрясающего успеха добились российские военные медики при лечении раненых бойцов. В Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко Минобороны России внедрили новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей при тяжелых минно-взрывных и огнестрельных ранениях. Раньше такие ранения часто приводили к ампутации. Теперь же происходит воссоздание кости в так называемом футляре из титана, идеально повторяющем отсутствующий фрагмент.

Как рассказал журналистам заместитель начальника ГВКГ им. Н. Н. Бурденко по научно-исследовательской работе, заместитель главного травматолога Минобороны России Леонид Брижань, для каждого пациента создается индивидуальный трехмерный имплантат, который устанавливается в область дефекта и заполняется элементами костных тканей, специально выращенных с использованием стволовых клеток раненого с дополнением мышечных тканей пациента. По словам медиков, первый пациент с выращенной в «футляре» большеберцовой костью ноги уже вернулся на боевые позиции в зону СВО.