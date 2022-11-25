НАТО, иди домой!

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу сложно объяснять Зеленскому, что альянс напрямую в конфликте участвовать боится.

МАСКИ СБРОШЕНЫ

Неделей ранее одно из ведущих польских СМИ признало, что на Украине воюют не только польские наемники, но и действующие военнослужащие польской армии, число которых уже явно превышает 5 тысяч штыков - как минимум две полноценные бригады.

И это еще раз доказывает, что России на присоединенных территориях украины противостоит не столько сама Украина, сколько весь блок НАТО. И без того неплохо вооруженная украинская армия получила сотни танков и БМП, бронемашин и ударных беспилотников, высокоточных дальнобойных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня (РСЗО), противотанковых комплексов и ПЗРК «Стингер». А в конце лета - начале сентября начались поставки и тяжелых систем ПВО. Киев накачивают оружием США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Чехия, Словакия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Испания, Болгария - кого там только нет в этом «теремочке».

Но только лишь одних вооружений мало, и страны - члены НАТО обучают военному делу и тактике ведения боевых действий в разных условиях десятки тысяч украинских военных на своих военных базах и полигонах, а еще присылают своих специалистов, которые непосредственно работают на современных высокоточных комплексах (так, например, в Киеве неоднократно признавались, что не только цели ударов из РСЗО «Хаймарс» согласовываются с США, а по факту именно Пентагон указывает данные цели, но и присланные на Украину американские инструкторы командуют экипажами этих очень серьезных боевых машин). А в последние дни стало известно, что за рычагами многих из присланных из Польши танков Т-72 сидят совсем не украинские военные.

В самом НАТО не устают подчеркивать, что блок не заинтересован в прямом столкновении с Россией, но все чаще стали проговариваться. Так, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг эволюционировал в своих высказываниях с марта до октября от установки «НАТО просто оказывает поддержку Киеву и всего лишь помогает ему отстаивать право на самооборону» до признания 11 октября на открытой пресс-конференции: «Нам всем важно, чтобы в этой битве победила Украина... Ведь если победит Путин, это будет не только большим поражением для украинцев, но и поражением и опасным исходом для всех нас».

И здесь для понимания того, что происходит сейчас, придется немного углубиться в недавнюю историю.

ИСТОРИЯ С ГЕОПОЛИТИКОЙ

Россия не была заинтересована в присоединении территорий Украины. Изначально главной просьбой Москвы было требование не приближать границы НАТО к границам с Россией. Но альянс продолжал гнуть свою линию, разрабатывая планы строительства новых военных баз на той же Украине.

Москву вполне устраивали нейтральные страны в качестве своеобразных прокладок между Россией и странами - членами НАТО. Но когда на саммите в 2008-м Запад пообещал принять Украину и Грузию в ряды своих членов, вопрос встал уже таким образом: если не будет нейтральной территории, а НАТО выйдет непосредственно на российскую границу, то следует тогда по максимуму отодвинуть границы с блоком. Первая проба пера НАТО в Грузии не удалась. И Грузия, устроившая по западным лекалам провокацию в 2008-м, сейчас показывает, несмотря на постоянную риторику об «оккупированных территориях», что Тбилиси усвоил этот урок.

Именно после этого НАТО выбрало другой путь «нашествия» - более традиционный для Запада, через Украину. Причем сначала был выбран вариант «Южный» - угрожать России с полуострова Крым. И здесь Москва сработала на упреждение, лишив НАТО перспектив превратить полуостров в «непотопляемый авианосец». Откровенная агрессивная враждебность соседа не оставила иного выбора.

Буквально на днях Генеральный инспектор Бундесвера генерал Эберхард Цорн вообще отбросил «мишуру прикрытия» в своем секретном докладе, в котором констатировал, что «прямой конфликт на восточном фланге НАТО снова стал более вероятным, и Германия должна играть роль первопроходца в Европе и укреплять свои вооруженные силы». Грубо говоря, непосредственно прямая война Германии (а значит, и НАТО) с Россией. Вот только с «первопроходцем» генерал Цорн явно погорячился. У Германии уже был такой первопроходец, который в 1945-м привел свою страну к катастрофе и покончил жизнь самоубийством.

Однако посыл немецкого генерала просматривается более чем ясно. Неявно эта война России с НАТО, а не только с Украиной, уже идет. И в Киеве не раз признавали, что, лишившись поддержки и помощи Запада, в первую очередь военной, режим Зеленского не просуществовал бы и месяца.

И Россия сейчас фактически в одиночку всему этому блоку 30 ведущих стран Запада (а в различного рода программах НАТО участвуют еще несколько десятков стран) успешно противостоит. Достаточно сказать, что за время с начала СВО Украина получила военной помощи в колоссальном объеме, но эффективность ее использования Киевом вызывает все больше вопросов на Западе.

ХОЧЕТСЯ, НО КОЛЕТСЯ

При этом не стоит обманываться, натовским генералам очень хочется включить военные силы блока в конфликт, выступив на стороне Украины. Тогда что им мешает? Ведь буквально несколько дней назад Украина ударила по территории Польши своими ракетами и попыталась свалить вину за это на Москву. Казалось бы, удобнее предлога не придумаешь, чтобы задействовать 5-й пункт Устава НАТО о коллективной обороне. И Зеленский в Киеве явно рассчитывал именно на такой вариант «продолжения банкета» Но горячие головы в НАТО пришлось остудить самим же западным политикам.

Одно дело - нападать на истощенную и обессиленную Россию. И совсем другое - воевать с отлаженным механизмом, который меньшими силами (по сравнению с врагом) взял под свой контроль более 20% территории противника. Даже та часть армии, что задействовала Москва на Украине, в наступлении не понесла катастрофических потерь, которые можно было бы сравнить с чудовищными потерями ВСУ. И хваленая техника производства стран НАТО не очень помогла.

А ведь в незалежную поставляют не только остатки из арсеналов времен и производства СССР, но и новые вооружения. К слову, те же старые танки производства стран социалистического содружества, что остались на Западе, прошли глубокую модернизацию, и на них стоят вполне современные системы управления огнем и прочая начинка. Не говоря о том, что Украина стала основным испытательным полигоном для новых вооружений стран НАТО, которые еще не прошли испытания.

Если бы у России вдруг закончились ракеты, танки, самолеты, то нет никаких сомнений, что армии стран НАТО уже бы втянулись в конфликт по полной и развязали полномасштабную войну. Но пока Российская армия испытывает дефицит ракет только в мечтах украинских «говорящих голов» и в речах западных политиков, несущих полную чушь про «чипы из стиральных машин», рассчитанную на тупого невзыскательного потребителя.

А настоящие аналитики, чей голос становится все более слышен, обращают внимание на то, что запасы вооружений у России более чем серьезны, а российская экономика, встав на «военные рельсы», начала выпуск военной продукции в четыре смены, воюя на Украине в десятую, если не меньше, часть своей силы.

И пока эта картина будет сохраняться именно такой, НАТО просто не решится в открытую нападать на нашу страну.