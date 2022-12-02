Устами мобилизованного

Любое, даже самое благое дело может обрасти страшилками и небылицами, если непосредственные его участники молчат. Вокруг частичной мобилизации тоже ходило много мифов, фейков и провокаций, пока слово не взяли сами призванные на воинскую службу резервисты. Ну сколько же можно терпеть весь тот бред, которым заполоняют «эфир» диванные аналитики, далекие от жизни.

Мобилизованный десантник из Ульяновской области (имени своего он не назвал) показал, какая зарплата ему пришла, и развеял слухи о том, что оговоренное жалованье не доходит до военнослужащих. На всю страну, по ТВ, парень рассказал и даже показал СМС на своем телефоне с суммой, начисленной ему Минобороны. Первая зарплата мобилизованного составила 197 000 рублей. Остальные начисления происходят в зависимости от воинского звания.

- В народе всякое болтали, и я, если честно, даже не рассчитывал на такую сумму, - признался журналистам боец. - Проблем с экипировкой тоже сейчас нет. Сам убедился - все обещания выполняются, помощь оказывается.

А вот что рассказал другой мобилизованный, ефрейтор Иван Васильев. По словам 20-летнего парня, который категорически не понимает, зачем кто-то обманывает, распространяя про подготовку призванных резервистов тревожные слухи, их снабдили самым необходимым еще в военкомате. И никто из тех, кого он там видел и с кем был в учебном центре, ни на что не жалуется. Ну потому что не на что!

- Ну как было не пойти в ряды бойцов? Это дело чести, - сказал Иван, отвечая на вопрос о том, почему он не стал отлынивать от мобилизации. - У всех, кто идет сегодня на передовую, я вижу - настроение хорошее. Всего хватает. Никто не ноет.

Кстати, настроение у ребят и правда боевое. В специальных центрах, где мобилизованных готовят к службе, царят подъем и рабочий задор. Недавно в одном таком центре - в Ставропольском крае - завершила осваивать курс очередная группа бойцов-резервистов. Они прошли тактическую, огневую, инженерную, специальную и медицинскую подготовку.

- Мы научились ведению боя, в том числе в сложных условиях - в здании, например, зачистке позиций противника, работе в подразделениях огневого прикрытия, подавлению противника «кинжальным» огнем, - рассказал один из мобилизованных. - Освоили все виды современного вооружения и военной техники: автоматы АК-12, пулеметы Калашникова, АГС-17 «Пламя», подствольные гранатометы и минометы, комплексы разведки, управления и связи. Пусть никто не говорит, что мобилизованных ничему толком не учат. Это обман в чистом виде.

Скоро группа бойцов, которая получала боевые навыки на Ставрополье, поедет на помощь действующим подразделениям. А те, кто уже там, рассказывают, что в основном мобилизованные служат на должностях водителей и техников: подвозят боеприпасы, продовольствие, заряжают пусковые установки «Ураган». Живут бойцы вместе со штатными военными в оборудованных блиндажах.

- Для нас оборудованы полевая кухня и баня, - сказал один из парней. - Все у нас отлично.

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