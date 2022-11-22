Дань памяти и мостик в будущее

Мелитополь. Участники шествия «Бессмертного полка» у «Скорбящей матери» (мемориал на братском кладбище).

Соответствующий указ еще на прошлой неделе подписал Президент России Владимир Путин, отметив мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками этих городов в борьбе за свободу и независимость Отечества. Таким образом Мелитополь и Мариуполь стали 46-м и 47-м в списке российских городов, носящих такое же славное звание. Кстати, этот список начал формироваться в 2006 году и фактически был закрыт

в 2015-м. Расширять его никто не собирался: ведь звание - это знак особого отличия за то, что довелось пережить городу в годы Великой Отечественной. Но нынешние события на Украине внесли свои корректировки. С начала спецоперации история в этих точках «заворачивалась вихрем», меняя судьбу всей России, частью которой города в итоге стали.

- События, произошедшие в годы войны у Мариуполя и Мелитополя, сыграли огромную роль в Победе России над фашистской Германией, - говорит учитель истории из Донецка Николай Петрович. - Современность перекликается с тем, что здесь происходило 80 лет назад. Но героическое звание оба города все-таки в первую очередь получили за былые подвиги.

23 месяца оккупации

1943 год. Уличные бои в Мариуполе.

С самого начала войны вся производственная мощь Мариуполя была переориентирована на нужды фронта. Например, ильичевские металлурги начали выпускать броневую сталь, 50-мм минометы, гранаты. На заводе металлоконструкций наладили производство противотанковых ежей, а на «Азовстали» - корпусов для авиабомб. Когда линия фронта приблизилась к городу, заводы и большая часть местных жителей были эвакуированы на Урал и в Сибирь. А ночью 6 октября 1941 года город пережил самую страшную бомбежку. Фашисты несколько часов подряд скидывали с самолетов снаряды, пока в небо поднялись пять советских истребителей. Сбивать немцев летчикам помогали моряки Азовской военной флотилии, обстреливая вражеские самолеты из зениток. Это был ожесточенный бой. После него советская эскадрилья покинула город. Таков был приказ командования. Боевые корабли из Мариупольского порта тоже ушли. Уже 8 октября город захватили фашисты из группы армий «Юг».

23 месяца длилась оккупация немцами Мариуполя. Оставшимся в городе жителям фашисты запрещали ходить по улицам без пропусков, выходить по вечерам, пускать к себе на постой приезжих, хранить оружие, подходить к железнодорожным путям и т. д. При нарушении правил нацистские патрульные, заполонившие Мариуполь, стреляли без предупреждения.

Для мариупольцев немцы установили 12-часовой рабочий день. Тех, кто отказывался работать, уничтожали. Расстреливали за все, что могло быть расценено как саботаж.

- У фашистов был план очистить территорию от остатков местного населения, - говорит учитель истории. - Почти за два года оккупации оккупанты расстреляли в Мариуполе около 10 тысяч мирных граждан, почти 50 тысяч угнали в Германию на работы, в концлагерях, созданных прямо в городе, погибло около 36 тысяч советских военнопленных.

Тяжелые бои за Мариуполь начались 1 сентября 1943 года. За несколько дней до этого войска Южного фронта под командованием генерал-полковника Федора Толбухина прорвали дополнительный рубеж обороны, построенный по приказу Гитлера и названный Восточным валом. Десять дней Красная армия отвоевывала у фашистов один за другим поселки на подступах к городу. Отходя, оккупанты сжигали все - дома, заводы, поля. Несколько советских десантных отрядов были высажены в городе со стороны моря. В одном из боев погиб почти весь взвод моряков разведки. Их встретили десятки немецких минометов, артиллерия, в итоге только четверо десантников смогли вернуться в батальон.

Летчики, моряки и стрелковые дивизии бились с врагом за Мариуполь. 10 сентября войска Южного фронта при поддержке авиации и подразделений Азовской военной флотилии выбили немцев из города. В тот же день Москва салютовала освободителям Мариуполя 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.

Согласно статистике, в годы войны в Мариуполе на 70% были уничтожены завод имени Ильича и «Азовсталь», на 80% - порт, около 85% построек немцы сожгли, отступая: больше 1500 домов, 68 школ, 17 детсадов, 101 библиотеку, Дворец пионеров, театр, элеватор, два водохранилища.

Мариуполь. Здесь спустя 8 лет Вечный огонь вновь зажгли у памятника жертвам фашизма.

Линия Вотана

- Мелитополь тоже был оккупирован, - уточняет педагог-историк Николай Петрович. - С 1941 по 1943 год город едва выживал под засильем врага. Ничего не напоминает? Как в 40-е годы прошлого века жители Мелитополя противостояли немецким захватчикам, так в 2022-м они выживали под обстрелами ВСУ.

Мелитополь был взят немцами 6 октября 1941 года. Уже через два дня начались массовые расстрелы населения. Для людей фашисты ввели всеобщую трудовую повинность, сгоняя на работы даже детей от 14 лет. Используя их рабский труд, за несколько месяцев немцы превратили Мелитополь в неприступную крепость. Он стал центром немецкой обороны, получившей название линия Вотана, которая протянулась вдоль всей линии фронта - от Финского залива до Азовского моря. Месяц Красная армия, неся потери, выцарапывала город из лап фашистской Германии. Наступательную операцию приходилось даже останавливать, настолько силен был противник.

- Решающей стала перегруппировка наших войск, - поясняет Николай Петрович. - Толбухин, заметив, что немцы перебрасывают силы с южного фланга на северный, укрепил южный фланг. Две недели там шли бои, и 23 октября Мелитополь был освобожден.

Мелитопольская операция унесла жизни больше 42 тысяч советских солдат.

- Громаднейшее количество людей отдали жизни за освобождение Мелитополя, - добавляет директор городского краеведческого музея Евгений Горлачев. - Здесь шли кровопролитнейшие бои. Мелитопольская наступательная операция имела очень большое значение, потому что Мелитополь находится на распутье дорог. Без освобождения Мелитополя невозможно было бы освободить Украину в целом.

Всего за освобождение Мелитополя от захватчиков 87 бойцов Красной армии были удостоены звания Героя Советского Союза. Ни одна битва в годы Великой Отечественной, кроме Сталинградской, не была ознаменована таким количеством подвигов. Для сравнения, после боев за Сталинград звания Героев получили почти 100 бойцов.

- Читая сейчас о Великой Отечественной, невольно проводишь параллели с сегодняшним днем, - рассуждает жительница Донбасса Марина Демиденко. - Они очевидны. И мы в ДНР, и те, кто живет в Запорожской области, чувствуем их как никто другой. Для многих особое звание городов - как личная награда.

Кстати, многие жители новых российских городов-героев сейчас принимают активное участие в обсуждении с местными властями мест, где будет установлена памятная стела с изображением герба и текстом указа о присвоении почетного звания. В Мелитополе она, предположительно, появится на площади Победы.

КСТАТИ

Владимир Путин также присвоил почетные звания Луганску и Горловке. Они признаны «Городами трудовой доблести». Вместе с ними это звание получили Астрахань, Вологда, Златоуст, Каспийск, Норильск, Орск и Якутск. Как написано в указе, жители этих городов внесли «значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях», а также проявили «массовый трудовой героизм и самоотверженность».