Безопаснее вместе

Юрий Калякин с супругой планируют новую мирную жизнь на Ставрополье, где хотят купить небольшой дом. Фото: СвоеТВ

ВЫВЕЗУТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

- Более интенсивными стали обстрелы левобережья, потому что не только ракетами можно достать, а уже и ствольной артиллерией, и минометами, - сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. - Эвакуация из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра продолжится, пока не вывезут всех желающих.

Стоит сказать, что на временную эвакуацию херсонцы реагируют спокойно. Сотни людей уже подали документы на получение российских паспортов. Их решение вполне объяснимо - они чувствуют реальную поддержку государства, а не угрозы и запугивания.

Пока ВСУ ведут обстрел, украинские СМИ продолжают массированные атаки в соцсетях. Большинство жителей, покидая родину, ощутили на себе весь абсурд информационной пропаганды. И тем больше люди удивились тому, какую поддержку им оказали, - как оказалось, в России нет никаких «надзирателей», а пункты временного размещения вовсе не похожи на тюрьмы.

- Крым первым принял эвакуированных жителей Херсонской области, - добавил Владимир Сальдо. - После этого Краснодарский край расселил тысячи наших земляков на курортах Анапы и Туапсе, затем подключились Ставропольский край и Адыгея.

Доехали херсонцы уже и до Воронежа. Готовится встречать гостей Калмыкия. В каждом регионе их принимают по-семейному. Жители Херсонской области для многих были и остаются земляками. И, конечно, вместе легче пережить непростое время.

ДЛЯ ЭВАКУИРОВАННЫХ - ПОДДЕРЖКА ОТ ВСЕЙ РОССИИ

Сотни переселенцев из Херсонской области сейчас обживаются в Ставрополье. Семьям, вынужденно покинувшим свой дом, выдают жилищные сертификаты. Любовь Рябчук пришлось бросить свое хозяйство под Херсоном. Женщина держала домашний скот, у нее был огород восемь соток - на столе только свои овощи и фрукты.

Любовь Рябчук.

- Конечно, тяжело было уезжать, но с каждым днем там становилось все страшнее находиться, - рассказывает Любовь Рябчук. - Когда же приехали на Ставрополье, чего говорить, нас очень тепло встретили и приютили. Довольны, что нам дали жилищный сертификат, но больше рады, что мы живы.

А вот семья Калякиных уже строит планы на мирную жизнь на новом месте. На родине Юрий работал водителем. Вынужденно уехав с супругой из Херсона, сидеть на месте не хочет - собирается работать в Ставропольском крае.

- Вывозили старушек из опасной зоны, поехал помочь, а вернуться не смог. Пару дней, конечно, можно было переждать, когда все стихнет. Но не стал, в итоге на Ставрополье попал без документов. Супруга моя уже здесь была - она приехала раньше, - рассказывает Юрий Калякин. - Приняли нас прекрасно, такого гостеприимства нигде не чувствовал. Сертификат мы уже получили, хотели бы домик небольшой - всю жизнь на земле прожили.

Пожилых людей помогают эвакуировать сотрудники МЧС и врачи.

Продолжает принимать переселенцев и Адыгея. Для людей, нуждающихся в постоянной медицинской помощи, выделили места в республиканском доме инвалидов в Майкопе. Но большую часть поселили в живописной местности региона - на турбазах «Лань», «Горная» и «Турист». Здесь херсонцам ничего не напоминает о прошлой жизни.

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Помогут и без гражданства РФ

На Кубани для херсонцев заработал передвижной комплекс «Маршрут здоровья» - у машин выстраиваются очереди. Фото: Администрации Краснодарского края

В Крыму упростили порядок выдачи жилищных сертификатов.

- Жителям Херсонской области, находящимся в Крыму, будут выдавать государственные жилищные сертификаты без наличия гражданства России, - сказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Никита Тарасов. - Граждане Херсона и Херсонской области уже сейчас вправе подать заявление в МФЦ, даже если у них нет российского паспорта. Кроме того, изменились условия получения материальной выплаты. Если ранее при подаче заявления требовался паспорт гражданина Российской Федерации, то теперь могут быть поданы и иные документы, удостоверяющие личность.

- Рассматриваются документы, выданные органами публичной власти Херсонской области, органами государственной власти Украины, органами местного самоуправления Украины (удостоверенные нотариусами Украины), подтверждающие гражданство, - сказала председатель Совета министров Республики Крым Елена Романовская.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие постоянное проживание и право собственности на недвижимость в Херсоне или части Херсонской области. Если документы отсутствуют, прилагается объяснение человека, который подтвердит, что он жил на территории региона.

ВОЛОНТЕРЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Жители Херсонской области, покинувшие регион, сейчас очень нуждаются в поддержке и теплых вещах. Среди приехавших в Краснодарский край люди всех возрастов - от детей до стариков. Во многом переселенцам помогают волонтеры благотворительной организации «Добро и точка».

Ирина.

- Мы стараемся закрывать базовые срочные потребности, например, лекарства, костыли, очки и предметы индивидуальной первой необходимости. Но все новые просьбы принимаем и пытаемся помочь, - рассказывает волонтер из Краснодара Ирина.

Жители Омска закупают медикаменты, продукты и одежду.

Сюзанна Егиян.

- Я очень рада, что отзывчивых людей много, откликаются целые коллективы предприятий. И мы будем помогать до тех пор, пока это будет нужно, - сказала член координационного совета Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Сюзанна Егиян.

В ПРИОРИТЕТЕ - ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Жителям, эвакуированным в Севастополь, оказывают медицинскую помощь. Здесь 79 человек. В их числе 17 детей и одна беременная женщина. Людей разместили в пансионате «Изумруд». Теперь местная администрация будет решать проблемы переселенцев: оформлять документы, налаживать быт и учебный процесс для детей.

Вадим Ильмиев.

- Люди устали от бесконечных ракетных ударов и разрушений. Нельзя постоянно жить в страхе. Зато сейчас они в безопасности. Всем оказываются медицинская помощь и психологическая поддержка, - сказал министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

В Адыгее врачи приняли более 450 жителей Херсонской области, в том числе консультации получили 76 детей. В Краснодарском крае заработал передвижной комплекс «Маршрут здоровья». Машина, в которой находится вся необходимая техника для диагностики, уже принимает херсонцев.

- Пациентам измеряют рост, вес и артериальное давление, определяют степень физического развития, проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, а также с помощью компьютеризированной системы «Кардиовизор» оценивают функциональное состояние сердца, - говорят в минздраве Кубани. - Каждый получает индивидуальную консультацию у терапевта.

Если какие-то показатели не в порядке, то врач направляет пациента на дополнительное обследование. И все это абсолютно бесплатно.