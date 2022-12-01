Программу бесплатной газификации в России сделали бессрочной Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство расширило и сделало бессрочной программу догазификации (социальной газификации). Это когда в газифицированных населенных пунктах газ до границ участка подводят бесплатно. Продлить программу «за горизонт 2022 года» - одно из октябрьских поручений президента Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Это значит, что граждане, которые живут в населенных пунктах, где газ пока только планируется в будущем, могут не бояться остаться за бортом бесплатной программы. Потому что правило такое: сначала должен появиться внутрипоселковый газопровод, а только потом оттуда сделают бесплатно подводку до границ домовладения.

Напомним, что работы на самом участке и в доме — за счет граждан. В среднем по стране они обходятся вокруг 100-120 тыс. рублей, но ряд нуждающихся категорий граждан (перечень зависит от региона) могут рассчитывать на субсидию.

Еще одно новшество — в программе догазификации появятся новые участники. Кроме частных домов, она будет распространяться на медицинские и образовательные заведения. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в газифицированных населённых пунктах. Им не надо будет платить не только за подводку газа «до забора», но и за само подключение здания к сетям — то есть за врезку и пуск газа.