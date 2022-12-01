У отряда «ЛизаАлерт» появилась интерактивная карта поисков пропавших людей

Заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз.

У спасательного отряда «ЛизаАлерт» появилась интерактивная карта поисков пропавших людей. Благодаря ей интернет-пользователи смогут оперативно получать актуальную информацию и предлагать свою помощь. Карту разработали специалисты платформы «Авито» в составе специального раздела для помощи поисковому отряду, который недавно появился на платформе. Лендинг был представлен на открытии VIII Межрегионального форума «ЛизаАлерт».

По словам создателей проекта, создание раздела с интерактивной картой позволит вовлечь больше людей в работу «ЛизаАлерт», а также поможет организовать сбор оборудования и поиск жилья для волонтеров. Неравнодушные жители России, у которых нет возможности лично выехать в составе поисково-спасательного отряда, смогут передать волонтерам фонарики, навигаторы и другие средства связи.

- Сегодня «Авито»посещает 60 млн человек в месяц. И большую часть наших пользователей отличает высокая социальная вовлеченность и неравнодушие. Предложить им возможность принять участие в помощи отряду “ЛизаАлерт” — от передачи оборудования и расселения добровольцев до участия в поисках — стало задачей нашего сотрудничества. Командой «Авито»была разработана и запущена специальная интерактивная карта поисков людей с актуальными нуждами отряда. Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков будет составлять 10 из 10, - рассказал заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз.

Потеряться - не значит пропасть

В огромном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» уже 12 лет все делается добровольно, не за деньги. Люди, проводящие в поисках день-два, а кто и недели, не ждут награды. За свою деятельность получают только благодарность от спасенных и их родных. Мотивация и цель простые: «Потеряться - не значит пропасть».

За эти годы были найдены тысячи пропавших людей, и добровольцев становится все больше.

- Теперь у нас есть представительства в 64 регионах, и их количество будет расти. Сколько человек принимают участие в поисках пропавших, очень сложно посчитать: есть те, кто выезжают время от времени, и есть активные поисковики. За год более 30 тысяч человек выезжают на поиски более одного раза, - говорит Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Подаренная техника спасает жизни

Добровольцы, отправляющиеся спасать пропавших людей, не всегда имеют свое оборудование, снаряжение, спецодежду. Добираться до места поиска обычно приходится своим ходом. Вечером, когда становится темно, приходится прерываться - нужна пауза на ночлег.

Поисково-спасательный отряд не принимает денежных пожертвований – только помощь делом. В этом году к списку друзей «ЛизаАлерт» присоединился «Авито».

- Компания уже сделала для нас много хорошего. Раньше, выходя из леса после поисков и устраиваясь на ночлег, мы были вынуждены спать в машине или актовом зале какой-нибудь школы. Так тоже можно. Но куда удобнее, когда люди во время длительных поисков могут отдыхать с комфортом – это позволяет восстановить силы. И такие возможности для нас создает «Авито» с помощью своих сервисов, - рассказал Григорий Сергеев.

По запросу отряда компания безвозмездно предоставляет жилье в местах поисков и обучения. Первый город, где добровольцы нашли ночлег, - Ростов-на-Дону. Тогда удалось быстро разместить в комфортных условиях 10 волонтеров, участвовавших в поиске. Затем – еще 50 человек в 12 городах: Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Перми, Махачкале, Грозном, Новокузнецке, Великом Устюге, Брянске, Набережных Челнах, Кирове, Пскове.

Кроме того, на «Авито» появился раздел, в котором любой желающий может подарить отряду необходимое оборудование или перечислить деньги для его покупки. Поисковикам требуются тактические фонари, аккумуляторы, туристические навигаторы, жидкостные компасы, внешние аккумуляторы, мягкие носилки, ноутбуки, а также бумага для ориентировок. Вся эта техника поможет спасти чьи-то жизни.

- Если нужный инвентарь лежит у кого-то дома, его можно пожертвовать отряду. Для этого нужно просто оставить контакты и с вами свяжется волонтер, чтобы договориться о передаче оборудования. Если обозначенных вещей нет, а помочь отряду «ЛизаАлерт» хочется, то можно передать на покупку поискового инвентаря любую сумму - хоть 100 рублей, - сообщил Иван Гуз.

Интерактивная карта помощи

С момента запуска платформы уже более 280 человек пожертвовали отряду свое оборудование, более 1800 – перевели средства на покупку необходимого инвентаря.

Позднее стало понятно, что людям проще решиться помочь, если поддержка оказывается адресно. Так у разработчиков «Авито» родилась идея создания интерактивной карты поиска. Любой желающий сможет открыть карту и узнать, какие поиски проводятся поблизости, какое оборудование нужно, могут лично присоединиться, помочь с размещением добровольцев. Недавно открывшиеся поиски и поиски детей планируют выделять отдельным цветом.

В новом сервисе помимо раздела для передачи оборудования или средств на его приобретение, есть специальная опция для желающих предоставить добровольцам жилье под ночлег. Здесь же можно найти контакты координаторов отряда и ссылку на форум добровольцев.

В ближайшее время «Авито» и «ЛизаАлерт» также намерены запустить серию совместных образовательных курсов для детей и подростков по теме безопасности в интернете. Сейчас у многих несовершеннолетних есть ноутбуки, смартфоны, аккаунты в соцсетях, но далеко не все родители учат детей простым правилам безопасности: не нужно общаться с незнакомцами, передавать личные данные или данные платежных карт.

- Мы начнем с обучения безопасному поведения подростков в интернете и запустим программу по финансовой безопасности. Это то, чему не учат в школе, - сказал Григорий Сергеев.