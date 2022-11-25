Запорожское Приазовье сделают курортом мирового уровня

Планы грандиозные - у берегов создадут современный курорт с санаториями, отелями, базой отдыха и детскими оздоровительными лагерями. Все в соответствии с мировыми стандартами.

Как в Крыму

- На недавнем совещании мы обсудили вопрос по созданию туристического кластера «Азовское побережье». Наши сотрудники будут обучаться на площадке Минкурортов Крыма. При реализации проектов примерами станут лучшие практики российских регионов, - сообщил исполняющий обязанности министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев.

Кроме этого, чиновник добавил, что пески запорожского Приазовья не хуже «золотых пляжей» Евпатории. Поставлена задача сделать кластер одним из лучших в России по примеру Крыма.

- Жители Запорожской области могут сами убедиться в преображении Крыма за последние 8 лет. Хотя украинская пропаганда уверяла в бедственном положении экономики и гражданской инфраструктуры региона после вхождения в состав РФ. И наши туристы, наши жители готовы ехать туда отдыхать, соскучились по Крыму. Наша задача - показать им восстановленный регион и показать, что Крым в безопасности. Тогда жители поймут, что у Приазовья большое будущее, и будут нам помогать во всем, - добавил Исякаев.

Что в планах

Исторически Азовское море в Запорожской области было точкой притяжения туристов. Гости приезжали в Кирилловку, Бердянск, Приморск. Такая традиция возобновится. А после обновления территорий, власти уверены, турпоток вырастет в разы.

Новый туристический кластер «Азовское побережье» расположится между Бердянском и Кирилловкой. На курорте разместят до 1,5 тысячи объектов: какие-то приведут в соответствующий вид, какие-то построят с нуля.

Побережье в Запорожской области будут обустраивать как за счет федеральной поддержки, так и за счет инвесторов. Уже есть желающие развивать территории из Москвы и Санкт-Петербурга.

Многие из проектов сейчас держатся в секрете, но некоторые планы удалось выяснить. Известно, что в кластере будут создаваться сборные пункты для детей из России, которые занимаются разными видами спорта. Также планируется создание информационных центров, масштабная модернизация ждет заповедник «Хортица», запланирована реинкарнация самого мощного энергетического центра планеты - археологического памятника «Каменная могила», который похож на Стоунхендж. Завесу еще одной задумки приоткрыл глава Мелитопольского района специально для «Комсомолки».

- На побережье Молочного лимана есть сеть пионерских лагерей. В советское время эта зона считалась прекрасным местом оздоровления детей всего Советского Союза. Уникальная локация сочетает в себе и сосновый лес, и разнотравье степей, и йод Азовского моря. Этот чудный заброшенный лагерь для деток планируется возродить, - сообщил «Комсомольской правде» Андрей Сигута.