Названы компании-лидеры корпоративной благотворительности

Группа МТС подтвердила высшую категорию А+ рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности» Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров». Компания ежегодно реализует более 500 благотворительных и экопросветительских инициатив.

Отдельно в Топ-3 номинации «Лучшая программа в сфере экопросвещения» вошел проект «БудьЭКО» (#BUD’ECO), направленный на внедрение принципов рационального использования природных ресурсов и достижения углеродной нейтральности.

Компания разделяет социальные инициативы по ключевым направлениям: «Забота об окружающей среде», «Развитие цифрового общества» и «Обеспечение инклюзивной среды», по каждому из них кампания реализует программы и отдельные инициативы, в рамках которых цифровые сервисы и решения работают на благо общества и его экологического, культурного и социально-экономического развития.

Так компания реализует масштабные программы в сфере экологии, с помощью цифровых аудиогидов проекта «Городские легенды», запущенных в 50 городах страны, компания развивает внутренний туризм, открывая путешественникам локации с необычной стороны. А в рамках проекта «Место силы» компания в тесном сотрудничестве с заповедниками и национальными парками создает инфраструктуру для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных.

Вклад в культурно-творческое развитие компания осуществляет через благотворительный онлайн-проект «Поколение М». На основной онлайн-площадке проекта дети со всей страны могут развивать свои таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от звездных экспертов и организаций по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколение М» кампания конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта уже собрано более 22 миллионов рублей.

«Мы подтверждаем фокус на цифровизацию в социальных инвестициях. Видим, как востребованы сегодня ресурсы цифровой экосистемы группы, наши технологии и инновации для решения актуальных задач территорий, повышения качества жизни населения, для устойчивого развития общества в целом. Главный принцип наших благотворительных и социальных программ системный и последовательный подход, партнерство с локальными сообществами и измеримый результат нашей деятельности в области корпоративной и социальной ответственности, что позволяет нам добиваться максимального долгосрочного эффекта от реализации программ. Очень приятно, что профессиональное сообщество высоко оценивает социальный импакт программ группы, это мотивирует и вдохновляет», рассказала руководитель Центра благотворительных и социальных программ МТС Ольга Юркова.