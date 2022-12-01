Минобороны России заявило об освобождении Андреевки

В ходе боев сожжены десятки танков, боевых машин пехоты и пикапов.

Украинские вооруженные формирования продолжают накапливать силы за Днепром, напротив Каховской ГЭС. После безрезультатных вылазок обстреливают жилые кварталы Новой Каховки. В ответ наши подразделения уничтожают огневые точки 82-мм минометами, выбивают диверсантов снайперы и пулеметчики. Расстояния позволяют.

Украинские военнослужащие порой сами подставляются, так как многие бойцы теробороны просто мечтают «затрехсотиться» - получить незначительное осколочное или пулевое ранение, чтобы избежать неминуемой гибели в очередном наступлении. А шансы велики.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил потери ВСУ за сутки: на Донецком направлении при освобождении населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Купянском направлении под Куземовкой ликвидировано более 60-ти националистов, на Красно-Лиманском до 20, а на Южно-Донецком до 30.

В ходе боев сожжены десятки танков, боевых машин пехоты и пикапов.

Также за сутки подразделениями ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: установке американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» с боекомплектом и экипажем, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, 8 реактивным снарядам систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», 3 беспилотникам, 3 пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики, а также 85-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162-х районах.

Кроме того, в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

334 -самолета.

177 - вертолетов.

2592 - беспилотных летательных аппарата.

391 - зенитный ракетный комплекс.

6930 - танков и других боевых бронированных машин.

905 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3642 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7431 - единица специальной военной автомобильной техники.