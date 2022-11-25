Как получить подъемные выплаты и сертификат на квартиру

Алла Бархатова.

После эвакуации мирных жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в другие регионы страны многие озабочены тем, как дальше строить жизнь. Но Россия своих не бросает. Власти оперативно ввели меры соцподдержки. О том, как получить помощь, с какими трудностями херсонцы сталкиваются после эвакуации, и об обстановке в области «Комсомолке» рассказала глава министерства труда администрации региона Алла Бархатова.

- Алла Викторовна, как проходила эвакуация из Херсона?

- Это были очень тяжелые дни. Я видела это по моим сотрудникам. Они общались с семьями, уговаривали их выехать, у кого-то остались родители и близкие. Все без исключений обсуждали, как быть дальше. Мы эвакуировали маломобильных, пенсионеров, одиноких. Вывезли детский дом-интернат, гериатрические заведения, лежачих больных из больниц, пациентов психиатрической больницы.

- Есть ли статистика, сколько людей эвакуировано?

- С начала эвакуации с правого берега свои дома и квартиры уже покинули более 115 тысяч херсонцев.

- Эвакуация пенсионеров была самой тяжелой?

- Да, потому что у них не всегда были средства связи. И выходили на них мы только через родственников, в том числе тех, кто живет в России. Например, так было с эвакуацией 79-летней женщины. Каким-то чудом ее сын нашел мой номер телефона, и я вместе с военным комендантом Херсона начала поиски пенсионерки.

- Какая ситуация сейчас на левом берегу?

- Там есть пункты временного размещения для эвакуированных. Люди могут получить консультации, питание, одежду, принять душ. Мы создали все необходимые условия для временного проживания. Потом люди уже принимают решение, куда им ехать дальше. Либо они могут остаться на левом берегу Херсонской области. В целом левобережье продолжает жить обычной жизнью, за исключением 15-километровой зоны. У нас работают учебные заведения, все службы, здравоохранение. Открыты магазины и рынки. Можно купить практически все продукты и предметы первой необходимости.

- Есть ли гуманитарная помощь для них?

- На левом берегу создали гуманитарный штаб. Он работает буквально на передовой. Курирующий заместитель нашего министерства занимается и эвакуацией населения, и распределением гуманитарной помощи. Ребята на складах Геническа и Скадовска формируют продуктовые наборы для населения. В среднем за неделю выдают более 18 тонн гуманитарки.

- Алла Викторовна, какие меры поддержки в целом сейчас могут получить херсонцы?

- Людям, достигшим пенсионного возраста или пенсии по старости (60 лет для мужчин и женщин. - Ред.), положены выплаты в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, доплачивают еще 3 тысячи рублей. Получить пенсию можно в любом муниципальном округе области. Например, если вы жили в Херсоне, но эвакуировались, то без проблем можно получить свои деньги в Скадовске или Геническе. Такая же удобная процедура предусмотрена и для тех, кто переехал к нам из Запорожской области, ЛНР или ДНР.

Эвакуация из Алешкинского детского дома-интерната. Фото: Минтруда и соцполитики Херсонской области

- А что насчет других категорий населения?

- Социальные выплаты положены и семьям с детьми до 18 лет на каждого ребенка. Матери-одиночки получают пособия. Есть выплата по беременности и отдельно при рождении ребенка. Также любая роженица получит материнский капитал. Замечу, если ребенок учится на очной форме обучения в университете с государственной аккредитацией, то до 23 лет ему положено пособие. Также мы побеспокоились и о ветеранах Великой Отечественной войны, об опекунах и многих других.

- От херсонцев поступает много вопросов о получении подъемных 100 тысяч рублей и сертификатах на покупку жилья…

- Да, эти меры поддержки полагаются тем эвакуированным, кто переехал на постоянное местожительство в другие регионы РФ. Оформить их можно в любом многофункциональном центре.

Сертификат выдается из расчета норм жилплощади на одного человека и средней стоимости одного квадратного метра жилья на российском рынке: для одиноких полагается 33 квадрата, для семьи из двух человек - 42 квадрата, для семей из трех и более человек - по 18 квадратов на каждого.

- Спрос, наверное, большой?

- По состоянию на ноябрь мы получили от херсонцев свыше 3 тысяч заявлений на жилищные сертификаты. Рекордсменами являются Краснодарский край и Крым, куда активно переезжают жители области.

КОНКРЕТНО

Всю актуальную информацию о выплатах можно получить на горячих линиях:

Администрации

+7-860-269-01-00;

Пенсионного фонда

+7-990-122-20-42;

Министерства труда и социальной защиты

+7-990-034-07-67

По вопросам, касающимся сертификатов и выплат подъемных, можно позвонить на единую горячую линию

+7-800-100-74-59