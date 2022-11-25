5 шагов, чтобы получить сертификат и единоразовую выплату

Кроме этого, эвакуированным херсонцам полагается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Херсонской области, жители уже начали получать и то и другое.

Алгоритм простой!

1. Необходимо прийти в любой МФЦ. В Геническе и Скадовске, где также работают пункты временного размещения, МФЦ тоже открыты.

2. Заявитель должен предъявить комплект документов и согласие на обработку персональных данных. Для документов, составленных на украинском языке, понадобится перевод, оформленный в простой письменной форме. Специалисты рассмотрят документы в течение пяти дней.

3. Что касается выдачи сертификата, то человек может присматривать себе жилье от 3 до 7 месяцев. Единственное условие - он должен подобрать себе жилье именно в том субъекте РФ, в котором он подал заявление.

4. Затем договор купли-продажи регистрируется в Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии.

5. Последний этап - это перечисление денег продавцу после проверки предоставленных документов.

Мама шестерых детей Ирина Качур стала одной из первых получателей жилищного сертификата. Женщина сейчас обосновалась в Анапе. Там же хочет купить дом.

- Я рада, что мы приехали в Россию, тут спокойно, воздух свежий. Там, где мы жили раньше, в Херсонской области, в селе Клины, там неспокойно, постоянно стреляют, ракеты летают. Слава богу, что я попала в Россию. Я мечтала об этом. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются, - рассказала она.

Какие документы необходимы

Заявление на получение единовременной выплаты в 100 тыс. рублей и сертификата.

Документы, удостоверяющие личность заявителя.

Реквизиты для расчетного счета, открытого в уполномоченном банке.

Для получения жилищного сертификата также необходимо подтвердить факт постоянного проживания в Херсонской области. Понадобятся:

Паспорт РФ с пропиской в Херсонской области. При его отсутствии можно предоставить документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, и заверение гражданина о факте постоянного проживания в регионе.

Документ, подтверждающий право собственности (если такой документ отсутствует, необходимо написать собственноручно заявление, сообщив о наличии домовладения или квартиры на территории Херсонской области. В этом случае ситуацию рассматривает специальная межведомственная комиссия и принимает решение о выдаче сертификата).

СПРАВКА «КП»

Номинал жилищного сертификата определяется исходя из средней стоимости 1 кв. метра жилья в России - 83 420 рублей. Учитывается и установленная норма площади на человека:

для одиноких - 33 кв. метра;

для семьи из двух человек - 42 кв. метра;

для семьи из трех и более человек - по 18 кв. метров на каждого члена семьи.