Благоустройство по полной программе

Новая плитка не только

По всей области ведется благоустройство улиц. В парке Горького в Мелитополе горожан порадовали новой уложенной плиткой. Активно занимаются и украшением, и созданием комфортной среды в городских дворах. Например, около дома № 1 по улице 30 лет Победы в Мелитополе жители жаловались на старую пешеходную дорожку. Через несколько дней на место отправились две бригады строителей, старый асфальт сняли, а вместо него уложили качественную тротуарную плитку. А рядом появились пандусы для инвалидов.

- Я всегда на связи с мелитопольцами, и каждый вопрос города, который требует внимания и решения, будет взят на контроль, - говорит глава города Галина Данильченко.

В Мелитополе работают специалисты и по заявкам граждан. Например, жителей одного из домов на ул. Ярослава Мудрого «терроризировали» голуби, облюбовавшие чердаки. Специалисты МУП «Жилмассив» отремонтировали часть фасада многоэтажного дома, отштукатурили верхний парапет на двух участках и установили специальные металлические сетки на вентиляционные продухи для защиты от мусора и птиц. Также во дворах устанавливают скамейки и урны, которые сделали сами сотрудники «Жилмассива».

- Мы делаем все для создания комфортной жизни горожан. Все работы ведутся согласно утвержденным нормам благоустройства придомовых территорий. Скамейки и урны не будут мешать проезду машин аварийных служб, МЧС, пожарных, скорой помощи и органично вписались в архитектуру и нормы ландшафтного дизайна, - продолжает Данильченко.

Внимание коммуникациям

В микрорайоне «Авиагородок» расчистили ливневую канализацию. Специалисты «Теплосети» восстанавливают утепление труб на различных улицах, руководствуясь также обращениями жителей. А специалисты МУП «Водоканал» активно ремонтируют систему водоснабжения. На улице Крупской буквально неделю назад положили новый трубопровод, на Новом Мелитополе чистят колодцы. Но впереди еще более серьезная работа: нужно реконструировать основной водопроводный узел на Северной стороне.

В Волчанском расчистили от мусора и зарослей дренажный канал - также впервые за много лет. Занимались этим работники, которых направил сюда центр занятости. Они также убрались на обочинах дороги, и теперь прилегающие к каналу дома защищены от подтопления талыми водами.

КОНКРЕТНО

Хорошим дорогам - быть!

В Запорожской области начали ремонтировать дорогу Мелитополь - Веселое.

Трассу приводит в порядок подрядная организация МУП «Мелитопольский АБЗ». Заказчиком выступает министерство транспорта Запорожской области.

Ежедневно на участке работают 15 специалистов и порядка 10 единиц техники. Рабочие отремонтируют 16 участков дороги - это порядка 35 тысяч квадратных метров. На время проведения работ на трассе планируют организовать реверсивное движение. Работы должны завершить до конца декабря.

Начался ремонт одной из главных дорог Запорожской области - это Мелитополь - Бердянск. Уже проложено 102 километра дорожного полотна. Такой капитальный ремонт проводят впервые за 30 лет. Руководством региона планируется ремонт до 572,7 км автодорог в Запорожской области.

СКАЗАНО

Депутат Госдумы от «Единой России» Артем БИЧАЕВ после личного приема в Мелитополе:

- Люди просят помощи, им давно никто не помогал. Нас попросили о содействии в восстановлении фасада дома, замене окон в подъезде. Совместно с администрацией эти просьбы будут отработаны.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Забота о продавцах и покупателях

Благоустройство коснулось и «Образцового» рынка в Мелитополе. Позаботились и о порядке, и о безопасности. Так, на рынке появились камеры видеонаблюдения и охранники, которые следят за тем, чтобы никто не ломал принадлежащее рынку имущество.

Довольны и продавцы - они получают в свое пользование обустроенные комфортные торговые точки. А если возникают проблемы, то их быстро помогают решить.

- У меня была проблема с водостоком, на моем торговом месте. Она коснулась всего ряда. Обратился в администрацию, все восстановили очень быстро. Для торговца что нужно? Хорошее место для того, чтобы показать свой товар покупателю. И здесь сейчас все очень удобно, - говорит один из торгующих на рынке продавцов.

Куда писать? Обращения по вопросам благоустройства города мэр Галина Данильченко принимает на личных приемах, а также в личных сообщениях в телеграм-канале @DanilchenkoGV.

Также обращения принимаются на почту adm.melitopol@zapgov.ru.