Новые меры поддержки для бизнеса в Запорожской области

Жители новых регионов России, в том числе и Запорожской области, автоматически стали гражданами РФ. Теперь в регионе доступны новые меры поддержки. Например, семьи с детьми будут иметь право на маткапитал при рождении детей и получат его, когда начнут работать «Госуслуги» и МФЦ.

Бизнес может воспользоваться льготами уже сейчас. В России можно получить кредит под минимальный процент, выдаются гранты молодым предпринимателям, выделяются субсидии при трудоустройстве молодежи и многое другое. Воспользоваться этим возможностями могут все, кто зарегистрировался в установленном законом порядке.

ПЕРЕХОД ЮРЛИЦ И ИП В РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ

В области действует переходный период. Так, сведения о наименовании, адресе и руководителе юридических лиц, которые содержались в соответствующих реестрах Запорожской области, должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц до 30 июня 2024 года. Юрлиц, которые не приведут свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, исключат из реестра.

При этом предприниматели имеют право продолжать свою деятельность без перерегистрации до 30 июня 2023 года. Без необходимого оформления после указанной даты они не смогут законно вести бизнес. Отмечается, что договоры и односторонние сделки, совершенные в Запорожской области до вхождения в состав РФ, сохранят свою силу, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Кроме этого, без регистрации в ЕГРЮЛе не получится оформить разрешения или лицензии для лицензируемых видов деятельности - например, перевозки пассажиров, образовательной деятельности, медицинской деятельности и других. За ведение бизнеса без необходимого разрешения грозят существенные штрафы.

АГРАРИИ ПОД КРЫЛОМ

В Запорожской области сельхозпроизводителям доступны государственные субсидии.

- Аграрии могут воспользоваться поддержкой производства озимых, таких как пшеница, рапс, ячмень, а также доступна помощь при производстве и переработке молока. Сельхозпроизводителям в регионе помогают в реализации собственной продукции. На каждую тонну ячменя, ржи, овса и пшеницы можно получить субсидию, - сообщил представитель министерства АПК и продовольственной политики Запорожской области Сергей Лесневский.

Документы на выплаты можно подать до 15 декабря 2022 года по адресу: Мелитополь, улица Ивана Алексеева, 5, 2-й этаж.

ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

В области продолжается работа по урегулированию цен и стабилизации ассортимента товаров. Помогают в этом местные жители. Они говорят, какой товар в дефиците, а какие позиции стали не по карману.

- В регионе происходило волнообразное подорожание. Цены на продукты, бытовую химию поднимались несколько раз с начала спецоперации. Сейчас по магазинам ходят специальные комиссии: общаются с предпринимателями, ведут отчеты, проводят опросы среди покупателей, - сообщила местная жительница Анастасия.

Министерство АПК и продовольственной политики Запорожской области просит сообщать о завышении цен или отсутствии социально значимых товаров через специальное приложение в телеграм-канале - «Патруль цен» @patrulcen_bot. Каждый запрос будут рассматривать специалисты и по возможности устранять проблемы в короткий срок.

КСТАТИ

Компенсация донорам

Установлен размер еще одной дополнительной денежной компенсации для жителей Запорожской области - за донорство.

- В целях развития и популяризации донорства крови в регионе, своевременного и бесперебойного обеспечения трансфузионной помощью донору, сдавшему кровь или ее компоненты безвозмездно и желающему заменить положенное бесплатное питание на денежную выплату, из бюджета области будет выплачиваться компенсация в 736 рублей, - сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Власти уверены, что такая мера поможет увеличить объемы заготовки крови и ее компонентов.