«Это позор». Как еще отреагировали в ассоциации юристов России на заявления Бундестага признать голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа

Сергей Степашин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 1 декабря, стало известно, что депутаты Бундестага ФРГ признали «голодомор на Украине в 1930-е» - «геноцидом, который был организован и поддержан намеренно».

«Комсомольской правде» стало известно, что на это странное, по меньшей мере, заявление оперативно отреагировала Ассоциация юристов России.

В эфире Радио «КП» мы поговорили с председателем этой общественной организации, экс-премьером России Сергеем Степашиным. - Сергей Вадимович, до нас дошла информация, что Ассоциация юристов, которую вы возглавляете, со специальным обращением выступает. Объясните, пожалуйста, почему вы намерены это сделать? - Дело в том, что решение Бундестага, которое упоминает «Комсомольская правда» - оно абсолютно не имеет никакой юридической силы.

А потом - «голодомор», «геноцид», - то есть «преднамеренное уничтожение украинского народа», я так понимаю, «русским народом»…

Эти утверждения не лезут ни в какие ворота - ни с исторической точки зрения, ни просто с точки зрения юридической практики.

Напомню, что во время Великой Отечественной, после нашествия немецкой-фашистских полчищ, наша страна - СССР - потерял 28 миллионов, причем из них около 20 миллионов – это мирные граждане, убитые, сожженные и замученные голодом.

Я хочу напомнить про мой родной Ленинград, где более 1 миллиона человек было заморено голодом.

Это был, действительно, геноцид самый настоящий и так называемый голодомор.

И, вы знаете, что наша Генеральная прокуратура признала все, что творилось в Ленинграде в годы блокады, - преступлением и геноцидом, это официальное решение прокуратуры.

Я полагаю, что такое же решение, уже политическое, должна принять и наша Государственная Дума. Поэтому Ассоциация юристов России, которую, как ты правильно сказал, я возглавляю, обратится в Государственную Думу именно с этим призывом.

(Речь о признании геноцидом блокады Ленинграда и издевательства над его жителями. - А.Г.)

Кстати, хочу напомнить, что в 2013-м мой великий земляк, человек, который оборонял Ленинград, русский, советский писатель Даниил Гранин выступал в Бундестаге и рассказал тогда немцам о страшных эпизодах блокады, действительно страшных эпизодах.

- Да все в курсе этого.

- И я помню эту картину, когда все немцы встали, чуть ли не плакали…

Меркель даже два письма написала тогда Даниилу Александровичу Гранину с извинениями за немецкий народ.

Куда сегодня идут немцы, мне непонятно, и то, что творится в Бундестаге, я считаю, позором.

- Как быстро Госдума может рассмотреть обращение Ассоциации юристов?

- Это вопрос к Госдуме. Я думаю, это должно произойти достаточно оперативно. Для меня это очевидно, по крайней мере.

- Ну, и какие действия после этого могут быть с нашей стороны?

- Действия понятные. Мы просто говорим всему миру: очнитесь, что вы делаете, что вы творите!

Вот самая главная задача наша сегодня.

- Спасибо вам огромное, Сергей Вадимович.