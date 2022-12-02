Опыт читательницы «КП»: Почему заказывать продукты онлайн дешевле, чем самой ходить в магазин

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До Нового года еще ого-го сколько, а в магазинах суета такая, словно уже завтра всем садиться за праздничный стол, лопать салаты, холодец, бутерброды с икрой. Очереди, толчея, нервотрепка. Но именно после похода в один из таких переполненных народом супермаркетов москвичка Ксения З. научилась экономить на покупках. Рассказываем, как.

Начинаем экономить

В выходные Ксения вместе с мужем Антоном З. поехала в магазин — обновить недельный запас продуктов. А там, как говорит 13-летний сын четы, Денис, «движуха».

Тележки, груженные доверху, в «пробках» стоят, люди между полок и холодильников мельтешат, а работники отдела «Фрукты-Овощи» едва успевают подносить новые ящики с бананами. Народ, почувствовавший приближение авитаминоза, разметает их вмиг. Взмыленные мужчины в расстегнутых куртках, сосредоточенные женщины, радостно кричащие дети — не магазин, а просто праздник какой-то.

Отдельной стайкой «колдуют» над заполненными доверху тележками молодые ребята в красивых ярких толстовках с надписью «СберМаркет». Собирают с полок продукты, напитки, новогодние украшения, игрушки, конфеты, косметику, бытовую химию — все строго по списку из онлайн-заказов, аккуратно упаковывают и передают курьерам. Для доставки адресату. Конвейер работает как часы. Четко, качественно, без проволочек.

- Смотри, как много людей онлайн-заказы собирает, - обратила внимание мужа Ксения на людей в униформе. - Даже удивительно.

- А чему ты удивляешься? - ответил тот. - Так-то праздники на носу. А во-вторых, это сейчас модно — заказывать все в интернете. На работе парни говорили, что в СберМаркете сейчас доставка бесплатная. Тоже стимул дополнительный. Вот сборщики и шуршат. Это ж удобно — покупать через приложение. Это мы с тобой по старинке по магазинам ножками ходим, на бензин денежки тратим, а умные люди давно все онлайн заказывают.

- Я бы попросила. Мы тоже не глупые, - усмехнулась Ксения, выбирая из лотка яблоки посимпатичнее, а про себя решила, что давно пора и им с Антоном осваивать сервисы по доставке. Весь цивилизованный мир ими пользуется — экономит даже неплохо, а они все никак. Денис их — и тот уже эксперт в онлайн-покупках. Подарок на днях лучшему другу Никите на Новый год через этот же онлайн-сервис заказывал. Недорого вышло. И выбрать было из чего. Ведь в СберМаркете заказывать все, что душе угодно, можно в любом из 150 магазинов. METRO, «Лента Онлайн», АШАН, О’КЕЙ, «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл», Fix Price, «Твой Дом», «Глобус» и другие. А Денис проштудировал предложение трех зоомагазинов — «Четыре лапы», «Бетховен» и «Динозаврик», повыбирал, посравнивал цены — в школе бы он так усердствовал! — и купил для Никитиного пса развивающую игрушку: специальную платформу с ячейками, закрывающимися крышечками. Кладешь в ячейки корм, а собака должна догадаться, как их открыть. Денис знает, как сильно его друг любит своего питомца, и решил, что Никита обрадуется подарку. Хоть презент формально как бы и не для него, а для собаки.

И тут Ксения, наконец, решилась попробовать заказать продукты онлайн. В магазине ей на глаза попался любимый зефир в красивой новогодней упаковке, напоминающей праздничную открытку.

- Дома в приложении посмотрим, в каком магазине такие дешевле, и закажем штук пять, - пообещала она супругу. - На подарки родственникам.

Дешевле, чем в магазине

Так и сделали. С успехом выдержав марш-бросок по торговым рядам, дотащив вместе с мужем битком набитые пакеты до дома и разобрав их, Ксения действительно скачала приложение СберМаркет и уселась искать, в каком магазине понравившийся ей зефир можно заказать подешевле. Нашла. Добавила в корзину. А заодно, как человек любопытный и открытый всему новому, а еще — живущий по правилу «зачем переплачивать, если можно сэкономить», досконально изучила раздел «Дешевле, чем в магазине».

- Делать покупки онлайн и правда дешевле, тем более что сейчас доставка бесплатная, - поделилась она открытием с Антоном за ужином. Тот только хмыкнул, но жену не перебивал. В нем теплилась надежда, что Ксюша больше никогда не потащит его на шоппинг. - Цены, если покупать через сервис, — такие же, как и в магазине. А в разделе этом специальном — все самое ходовое: молоко, яйца, макароны. И на 30 процентов дешевле. Жаль, что мы уже затарились. В следующий раз онлайн закажем. И побольше.

Что же еще, кроме того, что с его помощью можно экономить благодаря бесплатной доставке, узнала о «СберМаркете» Ксения, пока приобщалась к культуре онлайн покупок, с пристрастием штудируя приложение в своем смартфоне? Ну, во-первых, что в разделе «Дешевле, чем в магазине» — очень хороший выбор. Здесь собраны сотни акционных товаров. Причем — это наша героиня открыла для себя уже позже, став «электронным завсегдатаем» сервиса — их список меняется три раза в месяц.

Следующее преимущество онлайн-покупок, открытое пытливой Ксенией, — в СберМаркете можно расплатиться бонусами от СберСпасибо. То есть ходишь себе, например, по кафешкам, или заправляешь машину, а бонусы «капают в копилку». За месяц их накапливается приличное количество. Некоторые ритейлеры дают возможность обменять бонусы на скидки до 99%. Фактически, подсчитала рачительная хозяйка, один «поход в магазин» в месяц получается почти бесплатным.

Соберут, как для себя

Важно и то, в каком виде курьеры привозят товары потребителю. Те, кто часто пользуется онлайн-сервисом СберМаркет, знает: здесь есть сборщики, которые компонуют пакеты заказчикам, что называется, как для себя. Прежде чем отправить товар потребителю, они сто раз проверят срок годности, отсортируют брак, все хорошо завернут и уложат. Замороженные продукты — в специальные пакеты с хладагентами, бытовая химия — в отдельную тару.

В этом Ксения сама убедилась, когда через неделю, как и планировала, сделала заказ онлайн. Дома закончилась картошка, лук, мука была на исходе, яйца, из промтоваров в «корзину» полетела туалетная бумага, бумажные полотенца для кухни и салфетки из микрофибры и много чего еще. Заказала — и все приехало в лучшем виде. Прямо до двери. И опять же — без доплаты за доставку. Ксения немного переживала за овощи — все-таки не сама же она их выбирала, но сборщики заказа от СберМаркета не подвели.

Кстати, таким новичкам, как Ксения, которые только знакомятся с сервисами по доставке и сомневаются, в каком виде прибудет к ним товар, опытные пользователи онлайн-сервисов по доставке советуют делать пробные закупки, составляя корзину из тех продуктов, которые они видели раньше на полках привычных магазинов.

Сразу видно чек

И еще одну важную особенность отметила для себя новая пользовательница онлайн-сервиса по доставке Ксения З.: отказ от походов в магазин — это страховка от хаотичных покупок. Ксюша — любительница накидать в тележку всякой ненужной мелочи из разряда «вкусняшек», которые так и манят покупателя красивыми упаковками. Надо или не надо, она, хоть и рачительная хозяюшка, но против манящей упаковки, особенно с волшебными словами «Био», устоять не может: все «метет» с полок. И даже здравомыслящий Антон не может ее остановить. Зато на кассе потом — сюрприз с тремя нулями.

А если собираешь заказ онлайн, то его сумма всегда перед глазами: можно что-то убрать из списка, если заказ покажется небюджетным.

Ну, и вишенка на торте — возможность сформировать в приложении список постоянных покупок и отовариваться каждый раз в один клик. Тоже очень дисциплинирует и помогает экономить. Эта особенность СберМаркета Ксении симпатична больше всего. У нее, например, в любимых покупках сохранены: ржаные хлебцы, паштет из гусиной печени, ветчина из индейки и мармелад. Это, конечно, не то чтобы обязательные покупки для всей семьи, чтобы забить холодильник, а так, себя порадовать.