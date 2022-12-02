В Москве абоненты билайна стали чаще звонить через Wi-Fi

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Жителей Москвы, кто стал принимать звонки и сообщения через Wi-Fi, за последние полгода стало в два раза больше. Эта возможность появилась благодаря технологии VoWiFi, которая для абонентов билайна доступна с апреля прошлого года.

С каждым месяцем данная услуга становится все популярнее. Одно из преимуществ ее — в доступности голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi есть, а у сотовой сети слабый сигнал. Например, в новых микрорайонах, где еще недостаточно базовых станций. Или на последних этажах небоскребов, где сигнал мобильной сети может быть нестабилен.

Если данная функция подключена в вашем телефоне, то смартфон сам будет выбирать, каким образом обеспечить связь, — подключиться к интернету или сотовой сети. При этом пользователь никакой разницы не заметит.

- Главный приоритет для нас — наш клиент. Предоставление ему качественной и доступной связи в любой точке. Поэтому мы используем разные способы для улучшения качества сервиса. VoWiFi — одна из технологий, которую уже оценили сотни тысяч наших клиентов в столице, - отметил Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

Он напомнил, что в столице благодаря сети 4G пользователи билайна одновременно могут разговаривать по телефону и продолжать искать нужную им информацию через мобильный интернет. Звонок прерываться не будет.

- Кроме этого, мы продолжаем активное строительство новых базовых станций для увеличения надежности соединения и скорости мобильного интернета в Москве и Московской области, - добавил директор.

КСТАТИ

Если вы еще не пользуетесь технологией VoWiFi, ее можно запросто подключить. Для этого нужно зайти в настройки телефона и включить функцию «Вызовы по Wi-Fi». Это нужно сделать всего раз. После этого смартфон будет самостоятельно переходить на VoWiFi, когда такая возможность появится. Никакой дополнительной оплаты взиматься не будет. Тарифицируются такие вызовы — как в домашнем регионе, независимо от локации абонента. Данная технология доступна только на устройствах и сим-картах, поддерживающих LTE.

Посмотреть, какие модели смартфонов поддерживают данную технологию, можно здесь.

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