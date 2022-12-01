Беременная Iowa и сексапильная Летучая: Лучшие и худшие наряды премии «Сноб»

Елена Летучая Фото: Михаил ФРОЛОВ

В театре имени Ермоловой вручили ежегодную премию проекта «Сноб» «Сделано в России». Спектакль при участии детей представил публике режиссер Савва Савельев. На сцену выходили молодые актеры, которые по очереди читали стихи Агнии Барто, Николая Заболоцкого, Бориса Пастернака.

Ну, а звёздные красотки демонстрировали себя во всей красе. Кто-то, конечно, надел на себя все лучшее сразу. Ну, а кто-то выдержал элегантный дресс-код премии и был безупречен на звёздной дорожке.

О модных звёздных провалах и победах kp.ru рассказала стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Елена Летучая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Летучая

-Елена в последнее время превратилась из железной леди в эдакую Мэрилин Монро.

Теледива чуть поправилась, но такие женственные формы ей очень идут. Я слышала она недавно была в санатории, корректировала вес. Но я бы не советовала Елене худеть. Фигура прекрасная. И платье в стиле старого Голливуда -беспроигрышный вариант для красной дорожки. Единственное, что бы я поменяла в образе Елены -сделала бы цвет волос более натуральным и «распушила» бы локоны, чтобы они спадали свободной водной на плечи,-советует Летучей бьюти-эксперт Ирина Ковалевич.

Аделина Сотникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аделина Сотникова

-Фигуристка недавно стала мамой. И обратите внимание, как быстро Аделина пришла в форму. Это потому что она не бросала лед даже во время беременности. Это, конечно, опасно, но посмотрите, какая она стройная. Плюс ко всему Аделина выбирает гардероб, который идеально маскирует ее формы. Мой совет только по поводу причёски. Аделина очень красивая девушка, поэтому можно экспериментировать с локонами. Например, распустить волосы, сделать красивую укладку. И сразу весь образ кардинально поменяется, станет более звёздным,-считает наш модный эксперт.

Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Калашникова

-У Анны Калашниковой один из самых эффектных образов церемонии. Шикарное декольте и трендовое сочетание красного и чёрного. Яркий акцент образа -чокер в виде розы. Это сейчас топовый аксессуар, он присутствует в коллекциях многих российских дизайнеров.

Iowa и Рита Дакота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Iowa и Рита Дакота

-Певица Iowa весной станет мамой. Говорит, что пол ребенка пока не узнавала, но подозревает, что ждёт сына. Мне нравится, что артистка, несмотря на беременность, не забывает о стиле, выглядит молодежно. Да, возможно, такой стиль рок-звезды подойдёт не каждой девушке, но для певицы это вполне приемлемо. Необычное решение -поверх мини-платья надеть шелковую комбинацию асимметричного кроя. И грубые ботинки сейчас тоже в тренде.

Что касается Риты Дакоты, которая пришла на церемонию с дочерью, то тут тоже без особых замечаний. Костюмы свободного кроя по-прежнему на пике моды. И аксессуары подобраны идеально.

Лиза Арзамасова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лиза Арзамасова

-Красиво, но скучно. И причёска в стиле 40-х. И сарафан с открытым декольте. Я бы посоветовала Лизе другую укладку. Лизе очень пойдет каре и прямые длинные локоны. Образ сразу заиграет другими красками. Она красивая девушка, у нее идеальная фигура. Можно экспериментировать со стилями,-считает стилист Ирина Ковалевич.

Аврора Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аврора

-Все так, да не так. Костюм интересный, но он не сочетается с этой хрупкой обувью. Сюда подошли бы ботинки погрубее. Ну и небольшой вопрос к макияжу. С такими красноватыми тенями лицо теледивы кажется уставшим,-говорит наш модный эксперт.

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич

КОГО НАГРАДИЛИ?

Проект «Сноб» объявил победителей премии «Сделано в России».

-Сегодня мы уже в одиннадцатый раз отметили тех, кто создает и реализует себя в России,-говорит Марина Геворкян, издатель проекта «Сноб».- Мы бы хотели наградить абсолютно всех номинантов, каждый из них этого достоин. Эти люди и компании формируют не только наше сегодня, но и наше завтра. Если порой нам тревожно заглядывать в завтра, давайте думать о послезавтра. Оно точно будет. Оно уже наступило, как минимум на этой сцене. И сделано в России.

Победитель в номинации о кино, сериалах и анимации — «Фокус внимания»:

Cериал «Трудные подростки — 3»

Наука и технологии — «Искатели»:

Изобретатель сурдоперчатки Данила Фоминиченко

Театр — «Место действия»:

Спектакль «Слуга двух господ. Russian edition», Театр им. Пушкина

Креативные пространства — «Культурная среда»:

«Пакгаузы» на Стрелке в Нижнем Новгороде

Специальная номинация — «Теория и практика важных дел»:

Социально-инклюзивный проект «Теплее вместе»